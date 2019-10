Sossio Aruta di Uomini e Donne | perché ha litigato con Er Faina

Sossio Aruta contro Damiano Er Faina : “E’ brutto come la morte” : Sossio Aruta prende in giro Damiano Er Faina: “E’ un poveraccio” Tra le coppie che più hanno fatto discutere i telespettatori di Temptation Island Vip c’è sicuramente quella composta da Damiano Er Faina e Sharon Macri per via di alcune dichiarazioni di lui rilasciate anni prima, dove criticava il programma e lo ridicolizzava. Alla fine Damiano ha sofferto e dopo un breve percorso è riuscito a riconquistare Sharon. ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta perde la pazienza e sbotta : “Cogl***e!” : Sossio Aruta furioso sui social: la replica dopo Uomini e Donne Sossio Aruta è stato uno degli ospiti di questa nuova stagione di Uomini e Donne. Il calciatore è ritornato in puntata a parlare del suo rapporto con Ursula Bennardo e della nascita, che avverrà a breve, della piccola Bianca. Il suo intervento però non è stato particolarmente apprezzato dal pubblico della trasmissione, che sul profilo social del calciatore lo ha gentilmente ...

URSULA BENNARDO E Sossio ARUTA/ 'Litighiamo molto per la gelosia' - Uomini e Donne - : URSULA BENNARDO e SOSSIO ARUTA tornano nello studio del trono over di Uomini e Donne: annunciano la nascita di Bianca e discutono per le gelosie...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo : "Un amore vero - abbiamo superato tanti litigi" (video) : Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati gli ospiti della prima puntata del trono over di 'Uomini e Donne', in onda, oggi, lunedì 16 settembre 2019. La coppia ha raccontato, per la prima volta, le ultime settimane di gravidanze prima dell'arrivo della cicogna. I due futuri genitori, inoltre, hanno rivelato alcuni dissapori, sorti per alcuni atteggiamenti troppo espansivi del calciatore con il gentil sesso:prosegui la letturaSossio Aruta e ...

Sossio Aruta ironizza su Temptation Island Vip : la reazione di Ursula : Temptation Island, Sossio Aruta confessa: “Non ne ho mai sentito parlare” Temptation Island Vip ha tagliato il nastro della seconda edizione ieri sera. Sintonizzati davanti alla tv per scoprire cosa succederà alle sei coppie protagoniste di questa edizione anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Lo scorso anno i due personaggi di Uomini e Donne avevano messo alla prova il loro amore sull’isola delle tentazioni con risultati ...

“Le case felici…”. Ursula Bennardo e Sossio Aruta - la gioia è infinita : festa sui social : Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono inseparabili. La coppia nata nel Trono Over di Uomini e Donne tra poche settimane potrà vedere la piccola Bianca, la bimba che Ursula porta in grembo. Nel frattempo Sossio Aruta continua a non separarsi nemmeno un minuto dalla compagna che lo ha seguito a Potenza durante il ritiro della sua nuova squadra di calcio. Ursula Bennardo ha mostrato su Instagram l’allenamento di Sossio e lo ha incitato, commentando: ...

