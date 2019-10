“Piango dalla disperazione!” Alberto Urso | il primo video con la fidanzata Valentina è

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Comincia col botto il tour di, il tenore siciliano lanciato dal talent targato Maria De Filippi ‘Amici’. Il cantante ha scelto Roma per la prima data del “Solo Live” e oltre duemila persone hanno riempito domenica la sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica, acclamando il giovane tenore messinese, vincitore dell’ultima edizione di “Amici”, accompagnato da 17 elementi d’orchestra, e cantando con lui. In teatro – per questo entusiasmante debutto – c’era anche Maria De Filippi (accolta con un grande applauso e un coretto), molto emozionata e felice per. E ieri, le foto postate dal giovane artista sul suo profilo Instagram, di lui che abbraccia teneramente Maria e poi le dà un bacio sul collo, hanno fatto il pieno di “like” (oltre 111mila) e di commenti. Il secondo appuntamento con il tour “Solo Live”, che è prodotto e organizzato da Friends&Partners, è ...

zazoomblog : Alberto e Valentina video insieme: “Piango dalla disperazione!” - #Alberto #Valentina #video #insieme: - carmenFashionCr : Alberto e Valentina video insieme: “Piango dalla disperazione!” - elBetulla : @mari_ofpeace Beh io sono ancora scioccata dalla morte di Antony in Candy-Candy Molto scioccata PIANGO -