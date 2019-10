Napoli | casa in fiamme a Fuorigrotta | cinque intossicati | due bambini

Napoli - morti in casa.Omicidio-suicidio? : 19.54 E' l'omicidio-suicidio l'ipotesi più accreditata al momento per il caso di una coppia, una donna e un uomo conviventi, trovati morti in casa a Castello di Cisterna, nel Napoletano. I due, entrambi di 56 anni, lui italiano e lei ucraina, sono stati trovati privi di vita nella camera da letto,dai Carbinieri intervenuti a seguito della segnalazione dei familiari di lui che non avevano più notizie da ieri. Sul letto dove sono stati trovati ...

Napoli - due persone trovate morte in casa a Castello di Cisterna. Ipotesi omicidio-suicidio : I cadaveri di due conviventi sono stati trovati dai Carabinieri in un villetta monofamiliare in via Passariello, una traversa laterale della strada principale di Castello di Cisterna (Napoli). Si tratta di un uomo e di una donna, entrambi di 56 anni, incensurati. L’uomo era titolare di una ditta di materiali edili. Sono state avviate le indagini per far luce su quanto accaduto e per cercare di ricostruire le ultime ore della coppia. L’Ipotesi ...

Choc a Napoli - donna accoltellata in casa a Chiaia : fermate tre conoscenti : C'è con ogni probabilità una scenata di gelosia dietro il ferimento con arma da taglio di una donna di 31 anni avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in vico Santa Maria della Neve a...

Serie A - 5° giornata : all’Inter basta D’Ambrosio per tornare in vetta da sola. Napoli e Roma ko in casa : festeggiano Atalanta e Cagliari : Danilo D’Ambrosio, Lucas Castro e Duvan Zapata. Se la quinta giornata di Serie A si potesse riassumere con tre nomi, quelli del difensore dell’Inter, del centrocampista del Cagliari e dell’attaccante dell’Atalanta basterebbero per archiviare un turno pieno zeppo di sorprese. Non lo è la vittoria di misura dell’Inter di Antonio Conte a San Siro contro la Lazio. Ai nerazzurri è bastata una rete del terzino al ...

Napoli - anziano disabile muore prigioniero nella casa in fiamme a Posillipo : l'incendio innescato dalla pipa : Un anziano di 82 anni è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme nella sua abitazione di via Posillipo, a Napoli. Il fatto è successo ieri mattina ma si è appreso solo oggi....

Scuola chiusa per topi - 280 alunni a casa. Il Comune di Napoli : “Immediatamente chiamata l’Asl” : Scuola chiusa per topi. Succede al 68esimo circolo didattico Rodinò Salvemini a Barra, Napoli. Ieri mattina mamme e bambini hanno trovato i cancelli dell’edificio sbarrati per un intervento di derattizzazione previsto dall’Asl con l’amministrazione comunale. Da giorni ad allarmare le mamme erano proprio i numerosi ratti che gironzolavano nel giardino diventato una vera e propria giungla. A creare problemi sembra essere stato proprio lo spazio ...

Pay tv pirata - Donna Flora e quel tesoro di tessere : indagini partite da una casa di Napoli : Tutto ha inizio da un controllo in via dell'Abbondanza, siamo a Marianella, seguendo una segnalazione, gli inquirenti bussano in casa di Flora Gianniello, una degli indagati. Spunta un piccolo...

Llorente pazzo di Napoli : scelta una casa d’eccezione per la famiglia : il retroscena : Llorente pazzo di Napoli: scelta una casa d’eccezione per la famiglia che presto lo raggiungerà. il retroscena raccontato dal Corriere dello Sport Llorente pazzo di Napoli: scelta una casa d’eccezione per la famiglia: il retroscena. L’ attaccante spagnolo è arrivato all’ ombra del Vesuvio come ultimo colpo di calciomercato e da quel giorno si è subito immerso nella realtà Napoli, camminando in Città, tra la gente che lo ...

Marchetti : “Il Napoli non ha subito gol dall’attacco tra i più forti d’Europa. C’è una novità in casa azzurra” : Marchetti: “Il Napoli non ha subito gol dall’attacco tra i più forti d’Europa:. Il collega di Sky Sport analizza la due giorni Champions delle italiane Marchetti: “Il Napoli non ha subito gol dall’attacco tra i più forti d’Europa. C’è una novità in casa azzurra”. Il collega di Sky Sport analizza la due giorni Champions delle italiane nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com , di cui vi ...

Ascolti tv 17 settembre 2019 : sfida tra La strada di casa e il Napoli : Ascolti tv ieri martedì 17 settembre 2019: i risultati de La strada di casa e Napoli-Liverpool Fiction contro calcio: è questa la sfida andata in onda in televisione martedì 17 settembre 2019. Da un lato, su Rai Uno, la seconda stagione de La strada di casa con Alessio Boni; dall’altro, su Canale 5, la partita […] L'articolo Ascolti tv 17 settembre 2019: sfida tra La strada di casa e il Napoli proviene da Gossip e Tv.

Le verità di Borriello : «Una scelta del Napoli giocare fuori casa - il San Paolo è pronto» : Le verità di Ciro Borriello. Potrebbe essere il titolo di un film. L’assessore comunale allo Sport che negli ultimi è diventato protagonista della vita cittadina soprattutto grazie al braccio di ferro col Calcio Napoli per lo stadio San Paolo. È una disputa in cui non ci addentriamo – almeno non qui – alla ricerca delle ragioni dell’uno o dell’altro. Però vogliamo sottolineare due aspetti che sono emersi grazie al ...

Sky – Brutta notizia in casa Napoli : salta anche il big match col Liverpool… : Arek Milik salterà il match con la Sampdoria e anche quello contro il Liverpool Calcio Napoli – Non ci sono buone notizie per il Napoli. Secondo quanto riferisce SkySport, Arkadiusz Milik per via dell’infortunio salterà sia la gara con la Sampdoria che il big match con il Liverpool in Champions League. Sempre come riporta Sky – Il giocatore rientrerà in gruppo direttamente lunedì prossimo. Il centravanti è fermo dallo ...

Napoli - sgominata la gang dei finti carabinieri : dieci arresti per decine di furti in casa : I carabinieri della stazione di Napoli Marianella, a conclusione di una complessa e articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno eseguito...

Gazzetta : in casa Samp sperano di avere una proposta per la cessione prima della partita con il Napoli : Una sola scadenza per la trattativa sulla possibile cessione della Sampdoria da parte del presidente Massimo Ferrero alla Calcio Invest LLC, il gruppo che fa riferimento a Gianluca Vialli, il 30 settembre. Nessuna fretta dunque, sottolinea la Gazzetta dello Sport, ma tanto buon senso per cercare di portare a termine questa trattativa che sta turbando gli animi dei tifosi e che adesso, come confermato da Di Francesco, è entrata anche nello ...