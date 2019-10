Morta Kim Shattuck | la cantante dei Muffs è scomparsa dopo una lotta contro la Sla | aveva

Kim Shattuck dei Muffs ed ex bassista dei Pixies è Morta a 56 anni : Dopo una vita dedicata al punk rock Kim Shattuck dei Muffs è morta a 54 anni . La frontwoman si è spenta dopo aver lottato per due anni contro la SLA e il triste annuncio è stato dato dal marito, Kevin Sutherland, sul suo profilo Instagram: Questa mattina è scomparsa nel sonno l’amore della mia vita, in pace, dopo una devastante battaglia con la SLA durata due anni . Sono l’uomo che sono oggi solo grazie a lei. Lei continuerà a vivere ...

Claudia Ochoa Félix - è Morta di overdose la “Kim Kardashian” dei narcos : era una delle donne più potenti del narcotraffico : Sarebbe stata un overdose a causare la morte di Claudia Ochoa Félix , meglio conosciuta come la “‘Kim Kardashian” del Cartello messicano di Sinaloà. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tribuna, la donna, modella di 34 anni con un grande seguito sui social, aveva partecipato a una festa a base di droga e alcol la notte tra sabato e domenica a Culiacán, la più grande città nello Stato di Sinaloa in Messico, prima di recarsi ...

Morta Claudia Ochoa Félix - la “Kim Kardashian” dei narcos : era la regina della droga messicana : Claudia Ochoa Félix, una delle donne più potenti del narcotraffico messicano, è Morta sabato notte, probabilmente uccisa da una overdose. Conosciuta come la “Kim Kardashian del Cartello di Sinaloa” e anche come “la Imperatrice degli Antrax”, era diventata famosa sui social per le sue tante foto con abiti costosi, armi in pugno e auto di lusso.Continua a leggere