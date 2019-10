La mannaia della Corte di giustizia Ue su Facebook per i post d’odio | “Si devono

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 4 ottobre 2019) I singoli Paesi potranno costringerea eliminare contenuti illeciti come gli 'hate speech', i discorsi di odio, sia all'interno dell'Ue sia in tutto il mondo. Inoltre i tribunali nazionali potranno chiedere al social network di tracciare ed eliminareidentici o equivalenti a un contenuto gia' giudicato illecito: misure di rimozione, anche queste, che dovrebbero applicarsi a livello mondiale. Lo ha sancito ladieuropea, dando ragione a un'esponente del partito austriaco dei Verdi, che aveva fatto causa al colosso di Mark Zuckerberg. Un colpo, quello arrivato dal Lussemburgo, che ha suscitato la reazione immediata di. La sentenza, affermano dalla societa', "solleva interrogativi importanti sulla liberta' di espressione".Posizione sostenuta anche da attivisti come la britannica Article 19, secondo cui la novita' potrebbe diventare uno strumento ...

