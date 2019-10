In bici attraversa binari con le cuffie - travolto e ucciso da treno : Milano, 3 ott. (AdnKronos) – Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. La vittima, 47 anni, ha attraversato in sella alla sua bici i binari nonostante il passaggio a livello fosse chiuso. Il macchinista avrebbe provato a frenare e ad allertare il ciclista con gli allarmi elettrici, ma non li ha sentiti perché indossava delle cuffiette. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30. ...