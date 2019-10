Atletica | Mondiali 2019 | il programma di domani 4 Ottobre Programma | orari | tv e

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Continuano le emozioni e lo spettacolo deidileggera di Doha.(4) andrà in scena l’ottava giornata. Scenderanno in pista e in pedana, come sempre, alcuni tra gli atleti più forti, conosciuti e competitivi al mondo. Per quanto concerne gli azzurri saranno soltanto tre in gara, oltre alle staffette, si tratta del capitano Gianmarco Tamberi nel salto in alto e Matteo Giupponi e Massimo Stano nei 20 km di marcia. Idileggera saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai e in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.Venerdì 419:10 1500 metri M- semifinali 19:15 Salto in alto M- Finale (Gimbo Tamberi) 19:40 4X100 femminile – batterie (Italia) 20:00 Lancio del disco F- Finale 20:05 – 4X100 maschile – batterie (Italia) 20:30 400 metri ostacoli F- ...

eleagiorgi : ???????????? ?? 'It always seems impossible until it's done.' MEDAGLIA DI BRONZO ai Campionati Mondiali di Atletica Legger… - ilpost : Eleonora Giorgi ha vinto la medaglia di bronzo nella marcia ai Mondiali di atletica - angelomangiante : Prima giornata dei mondiali di atletica a Doha. Nei 5000 metri Busby crolla in pista per la fatica. Stremato. Dabò… -