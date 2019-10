Vieni da me la figlia di Nuti sono la tutrice di mio padre

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Al programma di Caterina Balivo Ginevraha raccontato di essere diventata lalegale del papà Francesco: “diventata ladi mio. Da quando ho compiuto 18 anni,suae credo sia importante che, per me e mio, debba avere questo incarico. E prendermi cura di mioanche in questo aspetto. La ragazza, ha rivelato le condizioni di salute del papà: E’ stazionario, è sereno, bisogna approcciarsi a lui in maniera più delicata e sottile. Ho imparato a farlo con piccoli gesti, sguardi. E’ qui a Roma anche perché, in questo modo, è più facile prendermi cura di lui. Posso vederlo più spesso. ”I ricordi che legano il regista alladavvero tanti: “Comunichiamo tramite piccole cose. Mi manca averlo nella quotidianità quando ho bisogno di un consiglio. Mi sarebbe piaciuto cantare e suonare assieme a lui. Averlo come guida nella ...

infoitcultura : Vieni da me, la figlia di Francesco Nuti: 'Sono la tutrice di mio padre' - infoitcultura : Ginevra a Vieni da me, la figlia di Francesco Nuti si prende cura di suo padre ma non riesce a vedere i suoi film (… - infoitcultura : Francesco Nuti, come sta?, il racconto della figlia Ginevra a Vieni da me -