Scontro in galleria tra Abruzzo e Molise | morto 90enne altre due persone ferite

Incidente Agrigento - Scontro tra tir e trattore in galleria : 1 morto - traffico in tilt : Incidente mortale oggi a Ribera, in provincia di Agrigento, sulla statale 115: un tir e un trattore si sono scontarti all'interno della galleria Mangone in direzione Sciacca per cause ancora in via di accertamento. Un uomo di 58 anni, Giuseppe Terrasi, è morto sul colpo dopo che il mezzo sul quale viaggiava lo ha schiacciato capovolgendosi. Disagi alla circolazione.Continua a leggere