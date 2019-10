“Mamma | voglio morire” | bimbo di 9 anni soffre di una rara malattia | “Non può neanche

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Vadym Demedyuk, 9, ucraino, ha una grave forma psoriasi che copre il 99% del suo corpo. La sua pelle sanguina ogni volta che il poveretto si muove. La madre ha detto di aver provato ogni tipo di medicina e di aver visto diversi specialisti senza alcun risultato. Ora l'obiettivo è portarlo da un esperto di dermatologia in Israele che ha assicurato di poterlo curare.

