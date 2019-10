Il raid dei fratelli marocchini | coppia aggredita coi tirapugni

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Federico Garau I due fidanzati si trovavano seduti su una panchina quando è scattata la trappola. Un giovane nordafricano li ha raggiunti, chiedendo di poter cambiare delle banconote, ed il 21enne si è offerto di aiutarlo. Al momento di consegnare le monete, è partito il pestaggio Arriva da Agropoli, in provincia di Salerno, la notizia di una brutale aggressione commessa nei confronti di due fidanzati, presi di mira da unadi stranieri. L'episodio alcuni giorni fa, intorno alle 23.00. Le vittime, due 21enni, si trovavano seduti su una panchina in via Pio X, a poca distanza da un liceo, quando sono stati avvicinati da un magrebino che ha chiesto loro il favore di aiutarlo a cambiare delle banconote. Il 21enne si è dunque alzato, invitando lo straniero a seguirlo in una pizzeria nelle vicinanze dove effettuare l'operazione, senza sapere di essere finito in una trappola. ...

