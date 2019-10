Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) I quotidiani si soffermano sull’umore di Carlo Ancelotti nella conferenza di ieri. L’umore non è dei migliori Il sopracciglio è un po’ più alto del solito. Perché le scorie di Napoli-Brescia sono arrivate anche in Belgio dove gli azzurri oggi alle 18.55 affronteranno il Genk. L’umore di Ancelotti non è dei migliori, anzi. Si presenta in conferenza per chiarire subito e con fermezza che quella di domenica pomeriggio non è stata una strigliata ai suoi ragazzi, ma una conversazione come tante. Conferma che non gli è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Al di là dei toni più o meno alti utilizzati nello spogliatoio. Bruno Majorano, Il Mattino Ha il volto tirato, èC’è qualcosa che non gli quadra. Carlo Ancelotti arriva in sala stampa con il volto tirato. È, l’allenatore del Napoli. In questi giorni gli è stato risparmiato ben poco. È vero, la squadra ha ...

napolista : I giornali e l’Ancelotti più arrabbiato mai visto I quotidiani si soffermano sull’umore dell’allenatore del Napoli… - karda70 : #primapagina #giornali #sportivi #26Settembre #SerieA #InterLazio #Conte suona la quinta e vola da solo a +6 da… - ildumba : @M__M972 @daskott_ Anche ancelotti l'ho detestato a lungo, Seedorf andavo a momenti, ma nel 2009 ormai li odiavo tu… -