Palermo - fiumi di cocaina dall’Argentina in Sicilia. I corrieri arrivavano all’Aeroporto di Parigi : Blitz della polizia, scattano 20 arresti in tutta Italia. Il questore Cortese: “Droga, primo affare di Cosa nostra”. Una tonnellata di hashish importata dal Marocco

Ha una mela nel bagaglio ma si dimentica di dichiararla - multato per 500 euro all’Aeroporto : Una turista Crystal Tadlock si è dimenticata all’aeroporto di Minneapolis di dichiarare una mela che aveva nel suo bagaglio. La dimenticanza dalla turista è stata pagata cara. Gli agenti della dogana hanno fermato la turista e per aver omesso di dichiarare la mela l’hanno multata per 500 euro. Negli Usa le regole per l’importazione della frutta e degli ortaggi sono molto severe. La donna stava tornando dagli Usa dopo un viaggio in ...

Le foto del nuovo enorme Aeroporto di Pechino : È stato inaugurato da pochi giorni: ci sono voluti meno di 5 anni per costruirlo ed è costato oltre 10 miliardi di euro

Apre a Pechino il mega-Aeroporto a forma di stella marina : Ha la forma di una sterminata stella marina il nuovo aeroporto cinese di Beijing Daxing. Progettato dallo studio di Zaha Hadid (l’archistar scomparsa nel 2016), è considerato il più grande edificio aeroportuale del mondo. Il Beijing Daxing International Airport, i cui lavori erano iniziati nel 2014, è stato presentato il 25 settembre 2019: una volta attivo (probabilmente già dal giorno successivo), sarà il secondo aeroporto di ...

Manchester - caos in Aeroporto : pacco sospetto fatto esplodere - uomo corre nudo in stazione : Un uomo è stato arrestato all'aeroporto di Manchester mentre gli artificieri effettuavano "un'esplosione controllata" dopo le 9.30. Nel frattempo all'esterno, nella stazione dei pullman dello scalo britannico un uomo è stato visto correre nudo. "In molti pensavano che tutto avesse a che fare con il caos per Thomas Cook..." ha detto un testimone.Continua a leggere

Preso all’Aeroporto di Fiumicino il “dottor Wagner” - boss dei narcos e socio di El Chapo : Il dottor Wagner, al secolo Ramon Cristobal Santoyo, quarantatre anni, è stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino a Roma. socio di El Chapo e manager della cocaina, è considerato uno dei grandi registi del trasferimento della droga dal Messico agli Stati Uniti per conto del cartello di Sinaloa.Continua a leggere

Scoppia la ruota di un aereo durante l’atterraggio : terrore e disagi all’Aeroporto di Cagliari : Paura all'aeroporto di Cagliari Elmas, dove nel pomeriggio di ieri la ruota di un piccolo aereo dell'aviazione generale è esplosa alla fine della fase di atterraggio. Nessuno dell'equipaggio è rimasto ferito. disagi per lo scalo sardo, che è rimasto chiuso per circa mezz'ora: molti voli hanno accumulato ritardi fino a 60 minuti.Continua a leggere

Orio al Serio - ultraleggero precipita vicino all’Aeroporto : morta una 15enne. FOTO : Sul velivolo c’era un uomo di 51 anni con le tre figlie, due gemelle di 15 anni - una delle quali ha perso la vita nello schianto - e l'altra di 18. Il padre è ricoverato in condizioni gravissime. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta

Jova Beach Party a Linate - in 100mila per la chiusura del tour di Jovanotti : ecco come arrivare all’Aeroporto - i parcheggi e gli orari dei mezzi : È arrivato l’autunno e, con lui, la grande festa finale di Jovanotti che dopo aver fatto cantare e ballare le spiagge di tutta Italia ed essere salito fin in montagna, a Plan de Corones, chiude il suo Jova Beach Party in città, a Milano. Anzi, per essere precisi, la location è ancora più particolare: si tratta dell’aeroporto di Linate, al momento chiuso per lavori di ristrutturazione. Sabato 21 settembre, per la prima volta, lo scalo si ...

Aereo precipita vicino all’Aeroporto Orio al Serio di Bergamo : vigili del fuoco - carabinieri e 118 sul posto : Un morto e tre feriti, è il tragico bilancio dell’incidente Aereo che si è verificato sabato 21 settembre verso le 10.20 a Bergamo vicino all’aeroporto Orio al Serio. Un Aereo da turismo, un Cessna Mooney, si è schiantato a terra in fase di atterraggio nei pressi della pista a pochi passi dall’Asse interurbano vicino alla rotonda che porta alla Fiera di via Lunga. Sul velivolo c’erano un uomo di 50 anni con le tre figlie. Secondo quanto riporta ...