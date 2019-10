OnePlus annuncia a sorpresa cinque novità per la OxygenOS

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 1 ottobre 2019)ha ufficializzato un po’ atramite il forum alcuneche approdano da subito sullacompilata per il continente indiano. Non sappiamo se e quando queste saranno trasferite sulla UI in uso negli altri paesi, ma speriamo (e pensiamo) che presto possano arrivare anche da noi. In primis c’è una categorizzazione intelligente dei messaggi di testo. La UI diè in grado di riconoscere 39 tipologie di messaggi tra biglietti, fatture, messaggi bancari e portare subito alla vista dell’utente la tipologia di comunicazione. L’immagine sopra è abbastanza esplicativa della funzione. Delletrae giovamento ancheShelf, il “cassetto” interattivo alla sinistra della schermata home che adesso può tenere traccia dei risultati delle squadre di cricket. All’esordioRoaming su cui tuttavia i dettagli ...

blogstreetnews : [Fonte: modifycando_com] OnePlus annuncia l’arrivo di rinnovate app per SMS e foto e una migliore gestione delle no… - iLuca90 : #OnePlus annuncia l'arrivo di #OnePlusPlay, nuovo metodo di pagamento made by @oneplus. Inoltre, tutti gli smartpho… - blogstreetnews : [Fonte: androidplanet_it] OnePlus annuncia una nuova Smart TV con soundbar integrata -