Gandhi | 150 anni fa nasceva l’uomo che trasformò la nonviolenza in uno strumento di lotta

Marcia per la Pace - in 10mila a piedi da Delhi a Ginevra per i 150 anni dalla nascita di Gandhi : Partiranno il 2 ottobre da Delhi, in India. Davanti a loro 14mila chilometri da percorrere attraversando 10 Paesi in dodici mesi per arrivare nella sede delle Nazioni Unite, a Ginevra, il 26 settembre 2020. Mancano pochi giorni all’avvio della Jai Jagat, la Marcia globale della Pace e della giustizia, che quest’anno celebra i 150 anni dalla nascita del Mahatma Gandhi. Alla Marcia aderiscono centinaia di organizzazioni indiane, tra ...