Fiorentina | Joe Barone svela | “inutile parlare del rinnovo di Chiesa Ribery? La standing

Stadio Fiorentina - l’annuncio del presidente Commisso : il punto sul mercato di Joe Barone : Buon pareggio della Fiorentina in casa contro la Juventus, punto che ha permesso di muovere la classifica, si tratta di una dirigenza ambiziosa che pensa al futuro. Sulla vicenda Stadio “forse potrei dire che sono deluso, meglio invece che dico che sono colpito. Pensavo che negli ultimi 20-30 anni fosse stato fatto qualcosa, ma dico che ci vuole tempo. Non e’ colpa ma non si possono fare le cose piu’ velocemente. Io ...

Fiorentina - Joe Barone : “Giro di campo con Agnelli nel pre-partita?”. La risposta lascia di stucco : “Fare una passeggiata in campo nel pre-partita assieme ad Andrea Agnelli? Impossibile. Nemmeno per due miliardi di dollari. Lo dico per me stesso, non per i tifosi. E su questi ultimi voglio aggiungere che bisogna proteggerli. Ognuno ha la sua storia. Se qualcuno sbaglia, non è detto che sbaglino tutti”. Lo ha detto Joe Barone, a margine della presentazione del nuovo acquisto viola Pedro, in vista della sfida di sabato prossimo ...