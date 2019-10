Decreto sicurezza e navi delle Ong | i pm di Agrigento al Viminale

Sindaco Rivalta viola il Decreto sicurezza e iscrive rifugiato all’anagrafe : “Gesto non sia isolato” : Il Sindaco di Rivalta di Torino Nicola de Ruggiero ha iscritto all’anagrafe comunale Ousseynou Fall, senegalese domiciliato al Centro di Accoglienza Straordinaria di strada del Dojrone in possesso del permesso di soggiorno provvisorio da quando ha formalizzato l'istanza di riconoscimento della protezione internazionale: “Mi auguro che questo mio gesto non sia isolato”.Continua a leggere

Decreto sicurezza bis - via le supermulte alle Ong : ma rimane la confisca delle navi : Il Decreto sicurezza bis dovrebbe essere modificato dopo i rilievi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La maggioranza sta pensando di abolire (o quanto meno ridurre notevolmente) le supermulte rivolte alle imbarcazioni che violano il divieto di ingresso nelle acque territoriali. rimane, invece, la confisca delle navi, ma solamente nel caso di recidiva.Continua a leggere

Decreto sicurezza bis - le modifiche : via le supermulte e sì alla recidiva : Via le supermulte a chi viola il divieto d’ingresso nelle acque italiane e sì alla recidiva per la confisca delle navi che non rispettano le indicazioni delle autorità.Sarebbero questi, secondo quanto si apprende, i due interventi principali in materia di immigrazione per modificare la legge di conversione del Decreto sicurezza bis, in vigore dall′8 agosto scorso.Alle modifiche per recepire i rilievi, contenuti nella ...

Conte : "Da Malta svolta non definitiva - non dismetto il Decreto sicurezza" : Dal vertice di Malta è arrivata "una svolta significativa ma non definitiva" sui migranti: lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato su questo tema da Stampa, Repubblica e Fatto Quotidiano. "Dalla Germania, dalla Francia e da altri Stati abbiamo avuto aperture che in passato erano impensabili", ha sottolineato il premier, "c'è stata grande disponibilita'" anche sui porti alternativi che saranno "i ...

Pontida - Salvini : “Cinque milioni di firme se provano a smontare il Decreto sicurezza” : “I migranti? Ce ne sono decine di migliaia che a parole sarebbero dovuti già partire e andare all’estero. Il problema è che l’Italia torna ad essere un campo profughi, lo vedremo nelle prossime settimane. Le Ong hanno festeggiato. Se smonteranno il decreto sicurezza, sarà un’altra occasione di referendum perché sia il popolo ad opporsi alle scelte del palazzo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco del raduno di ...

Decreto sicurezza - da Pontida Salvini avverte : “Se lo cancellano faremo un referendum” : Matteo Salvini da Pontida parla dei decreti sicurezza da lui voluti quando era al governo e avverte: "Se smonteranno il Decreto sicurezza sarà un'altra occasione di referendum, perché sia il popolo ad opporsi alle scelte del palazzo". Il leader leghista si dice pronto a invocare un referendum anche sulla legge elettorale.Continua a leggere

Oscar Farinetti a Global inclusion : “Decreto sicurezza bis? Come le leggi razziali del ’38. Scampato pericolo gravissimo” : Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, tra gli ospiti della prima edizione di Global inclusion – Generazioni Senza Frontiere”, manifestazione no profit dedicata all’inclusione sul lavoro voluta e promossa da Newton, società leader nella consulenza, formazione ed organizzazione di eventi, ha espresso la sua opinione sul vento che deve soffiare per avere ricchezza in termini di biodiversità culturale: “Un vento diverso da ...

Migranti : Steier (Lifeline) - 'nuovo Governo abroghi subito Decreto sicurezza' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Il nuovo Governo abroghi al più presto il Decreto sicurezza". E' l'auspicio di Axel Steier, il responsabile della ong tedesca Lifeline, che nelle scorse settimane aveva salvato in mare un centinaio di naufraghi sulla nave 'Eleonore'. "Sono molto curioso di sapere come

Migranti : Steier (Lifeline) - ‘nuovo Governo abroghi subito Decreto sicurezza’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Il nuovo Governo abroghi al più presto il Decreto sicurezza”. E’ l’auspicio di Axel Steier, il responsabile della ong tedesca Lifeline, che nelle scorse settimane aveva salvato in mare un centinaio di naufraghi sulla nave ‘Eleonore’. “Sono molto curioso di sapere come si comporterà il nuovo esecutivo Conte – dice all’Adnkronos – Ma mi auguro ...

Governo - De Falco : “Decreto sicurezza bis va demolito”. Ma non chiarisce se voterà la fiducia : “L’annuncio della parziale rivisitazione del decreto Sicurezza bis, sembra ritrovare la medesima insufficienza e genericità, poiché quelle norme, creando un contrasto insanabile con le norme internazionali, devono essere disapplicate. Se l’intervento demolitorio fosse minimale, sarebbe del tutto insoddisfacente, anche rispetto ai semplici ma fondamentali rilievi mossi dal presidente della Repubblica”. Lo ha detto Gregorio De ...

Giuseppe Conte - promessa a Sergio Mattarella : "Modifiche al Decreto sicurezza di Salvini" : Deciso e decisivo passo indietro di Giuseppe Conte su Sicurezza e immigrazione. Rinnegando di fatto i provvedimenti del governo precedente da lui stesso guidato, a Montecitorio, durante il discorso per il voto di fiducia all'esecutivo giallo-rosso, il premier ha annunciato una revisione del decreto

Conte : «Cambiare il patto di stabilità europea. Basta proclami - saremo miti. Stop all'Iva e giù il cuneo - rivedremo il Decreto sicurezza» Diretta : É finito alle 12.35 il discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte che aveva preso la parola alle 11.10. Quattordici le interruzioni sopportate dal primo ministro, con il presidente...

Conte : «Cambiare il patto di stabilità europea. Basta proclami - saremo miti. Stop all'Iva e giù il cuneo - rivedremo il Decreto sicurezza» Diretta : É finito alle 12.35 il discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte che aveva preso la parola alle 11.10. Quattordici le interruzioni sopportate dal primo ministro, con il presidente...

Luciana Lamorgese e Giuseppe Conte - il piano per compiacere il Pd : smontare il Decreto Sicurezza : Il Viminale, ora che deve fare i conti con il Pd, è a un bivio. Luciana Lamorgese, da poco ministro dell'interno, non ha nascosto la volontà di seguire alcuni passi della linea politica di Matteo Salvini. Volontà però che ad oggi deve essere smorzata, perché dall'altra parte delle trattative c'è un