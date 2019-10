Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) E’ venuto, forse, il momento di dirlo con chiarezza e senza equivoci: la grande stagione della Democrazia Cristiana prima e delPopolare Italiano poi sono ormai alle nostre spalle.Grandi esperienze politiche, culturali, programmatiche e anche organizzative che, semplicemente, non sono più riproponibili perché sono state archiviate dalla storia. Certo, il dibattito in alcuni settori dell’area cattolica italiana continua a essere forte e fecondo. Il che è decisamente positivo e non va affatto sottovalutato.Anche perché il mondo cattolico contemporaneo continua a essere un giacimento culturale, ideale, etico e politico non indifferente e può contribuire, seriamente e con grande senso di responsabilità, al rinnovamento della vita politica italiana.Ma, al contempo, non si può non rilevare che un conto è contribuire ...

HuffPostItalia : Cattolici, tramonta il partito identitario -