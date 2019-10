Beautiful | spoiler USA | Flo salva la vita di Katie donandole il suo rene

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Torna lo spazio dedicato a, la soap opera americana che continua a tenere alta l'attenzione dei telespettatori di tutto il mondo. Gliamericani sulle puntate trasmesse ad ottobre sulla Cbs, rivelano che Flo Fulton avrà la possibilità di essere riaccolta con entusiasmo da tutta la famiglia Logan grazie alla donazione del suenecessita di un trapianto diLa story-line legata alla salute diè attualmente al centro delle puntate in onda in America. Le anticipazioni disvelano che la Logan inizierà una lotta per la sopravvivenza. Come saprete i farmici anti-rigetto assunti per anni dopo il trapianto di cuore hanno lesionato irrimediabilmente entrambi i suoi reni, tanto da essere crollata ai piedi di uno spaventatissimo Bill (Don Diamont). Una volta trasportata in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate notevolmente, ...

