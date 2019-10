Agricoltura | Coldiretti | con 600 milioni di danni la cimice è una calamità

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) “Servono risorse finanziarie straordinarie per far fronte ad una vera e propriama anche una politica europea che vigili sull’ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici ed applichi le stesse cautele e le quarantene che devono invece superare i prodotti nazionali quando vengono esportati” è quanto afferma il presidente dellaEttore Prandini nel sottolineare che sono stimati in 600di euro icausati dallaasiatica al comparto agricolo in Italia secondo quanto riferito dall’Ispra in audizione in Commissionealla Camera dei deputati. La “marmorata asiatica” arriva dalla Cina ed è particolarmente pericolosa – sottolinea la– per l’perché prolifica con il deposito delle uova almeno due volte all`anno con 300-400 esemplari alla volta che con le punture rovinano i frutti rendendoli inutilizzabili e ...

