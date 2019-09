Trasporti : Atm gestisce la terza linea della metrò in Danimarca : Milano, 30 set. (AdnKronos) – Domenica 29 settembre è stata inaugurata la linea del nuovo Cityringen della metropolitana di Copenaghen, gestita da Atm attraverso la società controllata al 51% Metro Service A/S in compartecipazione con Hitachi Rail STS (ex Ansaldo STS). La cerimonia ha visto la presenza di tutte le autorità e istituzioni e anche della Regina Margherita di Danimarca ; a rappresentare Atm il direttore generale, Arrigo ...

Trasporti Pubblici ATM e Conerobus : assunzioni personale senza data di scadenza : L'Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e la Società Conerobus S.p.A. ricercano nuovo personale esperto diplomato e laureato in funzione di conducente, responsabile del progetto, operatore, macchinista, responsabile di esercizio e appartenenti alle categorie protette, da dislocare nei propri organismi sparsi sul territorio nazionale. Posizioni aperte L'ATM assume profili in qualità di conducente da collocare nelle aree operative di Monza e Trezzo ...

Milano - sciopero Trasporti Atm proclamato per venerdì 6 settembre : Arrivano brutte notizie per i pendolari milanesi, infatti, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti fa sapere mediante una nota che per la giornata di venerdì 6 settembre il sindacato Cobas, ha proclamato uno sciopero dei trasporti ATM: avrà una durata di 4 ore e lo stop interesserà sia la metropolitana, che i bus e i tram. Per il momento non son state comunicate le fasce orarie esatte che verranno colpite dello sciopero. Lo stop ...