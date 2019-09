Snoop Dogg | morto nipotino di 10 giorni Il figlio Kia sarà un angelo per tutti

Morto il nipote di Snoop Dogg - aveva solo dieci giorni : Il terzo nipote di Snoop Dogg , Kia Love, è Morto prematuramente a soli dieci giorni dalla nascita. A darne notizia è stato il padre Corde Broadus, figlio del famoso rapper americano, attraverso i social network. "Kia ha portato tanto amore e positività in questo mondo. La sua energia vivrà per sempre e questi dieci giorni di amore saranno per sempre speciali per tutti noi. Amiamo la vita e coloro che amiamo mentre siamo qui sulla terra", si ...

