S' è fatta notte | diretta dalle 0 30 su Rai1

Fonte : blogo

(Di lunedì 30 settembre 2019) Torna stasera alle 0.30 su Rai 1, S'è, programma condotto da Maurizio Costanzo, in onda dal 2012. Ai tavolini del bar siederanno Lisa Marzoli e Beppe Convertini, fino a qualche settimana fa i volti, amatissimi dal pubblico, che hanno tenuto compagnia negli afosi pomeriggi estivi alla guida de La Vita inEstate. I due si racconteranno a tutto tondo, svelando episodi inediti del rapporto di amicizia nato davanti e dietro le telecamere. Con loro Carolina Stramare, Miss Italia 2019, incoronata lo scorso 6 settembre a Jesolo. Carolina racconterà l’emozione di quella sera, un’emozione che non ha potuto condividere con la sua mamma, scomparsa un anno fa. Messa alla prova dalla vita, Carolina ha dimostrato di essere una miss dalla grande forza. S'è: dove seguirlo Il talk show di Maurizio Costanzo va in onda alle 0.30 su. Il programma è disponibile ...

