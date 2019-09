Salute | anziani | oltre il 70% non assume regolarmente i farmaci

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Un regalo lungo un intero anno, da destinare a tutti gli: l’impegno quotidiano dei nipoti per ricordare l’importanza di seguire, con correttezza e regolarità, le terapie prescritte dal medico. L’obiettivo è quindi favorire l’adesione dei nonni alla terapia. Un compito che rappresenta il miglior modo per garantire laai propri cari. E’ questo il messaggio che milioni di nipoti in tutta Italia lanciano in occasione della Festa dei Nonni per aiutare gli14 milioni di over 65 che devono prendere in media seial giorno, ma che solo nel 70% dei casi assumonole cure, con gravi conseguenze per la. Per contrastare questo preoccupante fenomeno, in occasione del 2 ottobre prende il via la campagna nazionale Io aderisco, tu che fai?, presentata oggi a Roma. L’iniziativa è promossa da Senior Italia Federe dal Comitato Italiano per l’Aderenza ...

