Omicidio Meredith | concessa la semilibertà a Rudy Guede

Fonte : lastampa

(Di lunedì 30 settembre 2019) Niente servizi sociali ma il Tribunale di Roma accoglie in parte l’istanza della difesa dell’unico imputato del delitto di Perugia

SkyTG24 : Omicidio Meredith Kercher, Rudy Guede in semilibertà - i1ygq : non mi sembra giusto - fisco24_info : Semilibertà per Rudy Guede : Decisione del Tribunale di Roma per il giovane ivoriano che sta scontando 16 anni per… -