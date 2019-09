Fonte : wired

(Di lunedì 30 settembre 2019) Alsi guarda al web da tutte le possibili prospettive. E un punto di vista senz’altro poco raccontato è quello dell’Africa: un continente che corrisponde a un quinto delle terre emerse e ospita 1,3 miliardi di persone, ma che si sta connettendo alla rete molto, troppo lentamente. Un tema su cui sta lavorando la World Wide Web Foundation di Tim Berners-Lee, che attraverso il lavoro di persone come la policy directorvuole arrivare a costruire una rete che sia davvero equamente distribuita e universalmente accessibile. “Vengo da Internet”, ha esorditosul palco, aprendo un talk energico e ricco di call to action. Per raccontare lo stato delle cose non si può che partire dai dati: “Il 70% della popolazione africana ha meno di 30 anni, l’80% è più giovane di me, eppure solo per il 20% in Africa c’è una ...

antocalderone : Nnenna Nwakanma al Wired Next Fest: “Internet deve diventare un diritto fondamentale dell’umanità” - MilanoCitExpo : Nnenna Nwakanma al Wired Next Fest: “Internet deve diventare un diritto fondamentale dell’umanità”… -