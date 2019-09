La7 | Giletti a Micciché | “La sua rivoluzione è frenata perché comando io in Sicilia?

La7 - Giletti vs Di Maio : “Centri per l’impiego non funzionano”. “È così da 30 anni - possibile che la colpa sia mia?” : “I computer non funzionano, non ci sono le connessioni, i telefonini… i lavoratori dei centri per l’impiego sono lì che vorrebbero fare ma non possono fare”. Massimo Giletti, a Non è L’Arena su La7, elenca ciò che non funziona nei centri per l’impiego, prima di lanciare un servizio. Luigi Di Maio, ex ministro del Lavoro e promotore dellariforma sui centri per l’impiego e del reddito di cittadinanza, si ...

Massimo Giletti a Blogo : "Sono stato tentato di lasciare La7 - non per la Rai. Ecco perché ospito la Prati a Non è l'Arena" (VIDEO) : Domenica prossima, alle ore 20.30, su La7, avrà inizio la terza edizione di Non è l'Arena. Blogo ha incontrato Massimo Giletti, che nella prima puntata ospiterà Matteo Renzi e Pamela Prati e si occuperà anche del caso Bibbiano.Il giornalista ha giustificato così la scelta di ospitare la Prati, dopo che a giugno scorso aveva definito il caso "l'estaltazione del nulla", lanciando diverse stoccate a Barbara d'Urso: Era una provocazione. La mia tv ...

Giletti torna su La7 con Pamela Prati e Renzi : "Il Paese reale va avanti - la politica indietro" - : Paolo Scotti Il conduttore accusa: «È ora di finirla con questa tv senza un minimo di morale» Che gli ammiratori di Massimo Giletti se lo chiedano, è inevitabile. Ora anche il rigoroso conduttore di Non è l'arena, si mette a cavalcare il nulla televisivo? Che c'entrano la vacuità di Pamela Prati e Mark Caltagirone con le inchieste sociali del programma de La7? «Me l'hanno chiesto in molti» ammette Giletti (da domenica in onda con

Giletti torna su La7 con Pamela Prati e Renzi «Il Paese reale va avanti - la politica indietro» : Che gli ammiratori di Massimo Giletti se lo chiedano, è inevitabile. Ora anche il rigoroso conduttore di Non è l'arena, si mette a cavalcare il nulla televisivo? Che c'entrano la vacuità di Pamela Prati e Mark Caltagirone con le inchieste sociali del programma de La7? «Me l'hanno chiesto in molti - ammette Giletti - Io sono stato l'unico a non occuparmi mai di quella colossale fake news. E se lo faccio ora non è per sfruttarla: facciamo del ...

La7 - Giletti presenta la nuova stagione di Non è l’Arena : “Renzi e Salvini animali politici” : Parte domenica 22 settembre alle 20.30 su La7 la nuova stagione di ‘Non è l’Arena‘ con Massimo Giletti. Per l’attualità politica il primo faccia a faccia avrà come protagonista Matteo Renzi. “Voglio capire cosa vuole fare e dove vuole arrivare – spiega il conduttore – è il personaggio del momento. Lui e Matteo Salvini, possono piacere o meno, ma sono due veri animali politici”. La pagina di cronaca, invece, ...

Massimo Giletti svela perchè non è tornato in Rai : il rapporto con La7 : Massimo Giletti rimane a La7: svelato perchè non è tornato in Rai Dopo essere stato in bilico tra il ritorno in Rai e la permanenza a La7, Massimo Giletti ha commentato la decisione di prolungare la sua permanenza nella rete guidata da Urbano Cairo. In una intervista rilasciata al settimanale Chi, il conduttore de Non è l’Arena, ha svelato i motivi per i quali ha preferito rinviare ad un’altra occasione le offerte della Rai: ...