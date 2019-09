La sentenza dei romani | servizi bocciati | Tpl e rifiuti colano a picco

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roma – Ibocciano il livello deidella Capitale. È 5,3 su 10, ancora in calo dopo lo scorso anno, il giudizio medio dei cittadini suipubblici offerti da Roma Capitale: tutti i 18 quelli analizzati sono in calo tranne l’idrico, che raggiunge il 7,8, mentre a toccare il fondo sono i trasporti (4,1) e soprattutto l’igiene urbana (2,7 ai, 2,8 alla pulizia stradale). I più insoddisfatti in media sono in I Municipio (4,97 in generale, 5,13 a livello locale), nel Centro storico, unico sotto il 5, i meno ‘arrabbiati’ in X Municipio – Ostia (5,54 per quanto riguarda la percezione cittadina, 5,71 quella municipale) e III Municipio – Montesacro (rispettivamente 5,46 e 5,73). Sono i dati della 12esima Indagine sulla Qualità della vita e deipubblici a Roma, realizzata dall’Agenzia per il controllo e la qualità deipubblici locali di Roma Capitale, ...

