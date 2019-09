Inter | Condò elogia Conte | ' I risultati sono dalla sua parte'

Milan-Inter - la partita secondo Maldini : “i derby più emozionanti sono stati quelli di Champions” : “E’ sempre una grande emozione, ma devo dire che, grazie a Dio, l’importanza di questo derby non e’ superiore all’importanza di vincere qualcosa nella stagione. In altre citta’ il derby e’ ancora piu’ importante perche’ le due squadre non sono mai arrivate a obiettivi ancora piu’ alti rispetto a una partita singola”. sono le dichiarazioni di Paolo Maldini in vista ...

Condotte - 30 manifestazioni di Interesse dai maggior gruppi mondiali : All’avviso promosso a fine luglio hanno risposto i maggiori gruppi mondiali. Tra questi ci sono Salini Impregilo, Psc-Fincantieri, Siram, Gemmo, Engie, Enel, Macquaire

Una cometa appena osservata potrebbe essere il secondo oggetto spaziale mai scoperto proveniente dallo Spazio Interstellare : Una cometa scoperta alla fine di agosto sta interessando numerosi astronomi, perché potrebbe essere il secondo corpo celeste mai osservato proveniente dall’esterno del nostro sistema solare, dopo ‘Oumuamua rilevato nel 2017. La presenza della cometa nel nostro sistema solare è

Repubblica : secondo l’Inter era Icardi a non volersi allenare in gruppo : Icardi è a Parigi e la questione con l’Inter dovrebbe essere chiusa, almeno per questa stagione, ma Repubblica riporta oggi una serie di sassolini che il club nerazzurro era pronto a togliersi dalle scarpe qualora la causa con l’attaccante argentino fosse andata avanti. Una serie di messaggi tra Mauro e la società in cui emergeva una verità diversa da quella contestata dalle accuse di Icardi. Primo: è stato Icardi a chiedere di non ...

La rivelazione su Hopper e Joyce di Stranger Things : chi avrebbe dovuto Interpretarli secondo i Duffer : Ad oggi, dopo tre stagioni di successo di cui l'ultima decisamente sopra la media delle due precedenti, è quasi impossibile immaginare Hopper e Joyce di Stranger Things da altri attori che non siano David Harbour e Winona Ryder. Eppure, nelle idee iniziali dei creatori della serie, c'erano altri potenziali interpreti dei due personaggi adulti principali: i fratelli Duffer hanno immaginato altri nomi per quei due ruoli mentre costruivano il ...

Crisi - la diretta – Secondo giorno di consultazioni - Di Maio : “Dieci impegni per nuovo governo - dal taglio dei parlamentari al conflitto di Interessi” : Il Carroccio chiede le urne subito, ma lascia (ancora) aperta la porta al M5s. Il Pd dice di essere disposto alle trattative con i 5 stelle, ma al tempo stesso pone alcune condizioni che complicano e non poco le trattative. I grillini frenano i retroscena e aspettano di vedere Sergio Mattarella. Il Secondo giorno di consultazioni al Quirinale sarà anche quello decisivo per capire se i partiti riusciranno a convincere il Quirinale che ci sono i ...

LIVE Italia-Venezuela basket - Torneo Verona 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 38-28 all’Intervallo - inizia il secondo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41-30 Allo scadere dei 24 segna il Venezuela. 41-28 1/2 per Biligha dalla lunetta 40-28 Biligha apre il secondo tempo. inizia IL TERZO QUARTO FINISCE IL secondo QUARTO 38-28 Schiacciata da urlo di Carrera. 38-26 Ancora una tripla per il Venezuela, converrebbe aprire la difesa. 38-23 3/3 per Belinelli dalla lunetta. 35-23 Tripla sudamericana, non propriamente usuale viste le scarse ...