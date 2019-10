FIFA 20 | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Fonte : gamerbrain

(Di lunedì 30 settembre 2019) A distanza di qualche settimana da eFootball PES 2020 vogliamo condividere con voi ladi20, disponibile da pochi giorni su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.20La battaglia tra PES equest’anno è più accentuata che mai, se da un lato abbiamo l’acquisizione di alcune importanti licenze da parte di Konami, dall’altra abbiamo l’introduzione indi novità molto interessanti come il Volta Football, ed è proprio da quest’ultima che vogliamo partire. Chi di voi ha mai giocato uno dei vecchiStreet su console di precedente generazione? EA ha deciso di rispolverare il titolo portandolo o meglio dire includendolo in20 con alcune aggiunte decisamente gradite, come la modalità Storia vista e apprezzata con il Viaggio di Hunter. Volta Football altro non è che il ...

lucaribes : Abbiamo provato FIFA 20 e PES 2020 - Il Post - consumismi : Abbiamo provato FIFA 20 e PES 2020 e abbiamo scelto, all'unanimità - ilpost : Abbiamo provato FIFA 20 e PES 2020 e abbiamo scelto, all'unanimità -