Chi fa di più per l' ambiente?

Renzi : più Iva sChiaffo a consumatori : 8.32 "Abbiamo fatto un governo per mandare a casa Salvini e per non aumentare l'Iva. Da noi zero polemiche su ministeri,sottosegretari, sul passato. Ma aumentare Iva è schiaffo ai consumatori, specie ai più poveri. E porta alla recessione. Ecco perché Italia Viva è contro l'aumento dell'Iva". Lo scrive il senatore Matteo Renzi su Twitter.

Dai Prefetti in quattro anni stop a più di 3.700 imprese a risChio mafia : Di queste, più di mille sono state adottate da gennaio a oggi: quattro al giorno. La crescita dei provvedimenti, rispetto al 2016, è a tre cifre: +185 per cento

Binotto : “Forse avremmo dovuto essere più Chiari” : Subito dopo la fine del GP di Russia, il Team Principal della Ferrari Mattia Binotto ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1. Sulla gara Per vincere bisogna essere perfetti e non lo siamo stati su più di un fronte. L’amarezza è tanta, il dispiacere anche, ma credo dovremmo essere incoraggiati dai risultati del weekend […] L'articolo Binotto: “Forse avremmo dovuto essere più chiari” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Formula 1 - Binotto spegne la piccola polemica di Leclerc : “Vettel la scia se l’è presa - la prossima volta saremo più Chiari” : Il team principal della Ferrari ha spiegato a dovere la strategia utilizzata in partenza, spegnendo la piccola polemica innescata da Leclerc Delusione e rabbia in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Russia, il terzo posto di Charles Leclerc non può bastare per lenire l’amarezza considerando la velocità mostrata dalle due ‘Rosse’ nel week-end di Sochi. photo4/Lapresse Uno stato d’animo palesato ai microfoni di Sky ...

Governo - Ong Mediterranea Chiede dissequestro Mare Jonio ora che Salvini non c'è più : L'approccio al tema migranti potrebbe segnare uno di quegli argomenti in cui il nuovo Governo giallorosso pare intenzionato a tracciare una linea di demarcazione tra la direzione politica del primo esecutivo presieduto da Giuseppe Conte e quello attuale. Lo sanno bene le Ong che, da tempo, pattugliano il mar Mediterraneo alla ricerca di migranti da salvare su barconi in difficoltà. Nei mesi di reggenza di Salvini al Viminale, hanno dovuto fare i ...

BosChi a SkyTg24 : “I tacChi mi piacciono molto e continuerò a usarli. Un calcio a qualcuno? Mai - sono più buona di quanto sembri” : “I tacchi mi piacciono molto e quindi continuerò a metterli anche se costano un po’ di sacrificio, perché sono molto belli. È chiaro che poi ci sono altre giornate in cui uno magari usa delle scarpe da ginnastica, le ballerine a seconda dell’occasione. I tacchi per noi italiane poi spesso sono sinonimo di moda italiana, di calzaturifici italiani”. Lo ha detto Maria Elena Boschi a L’Intervista di Maria Latella, su Sky Tg24, ...

SChianto tremendo - nell’auto accartocciata Eleonora RocChini : la più ChiacChierata corteggiatrice di Uomini e Donne : Schianto nella notte tra venerdì e sabato. A bordo anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eleonora Rocchini. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Quello che emerge è che l’auto con a bordo 5 ragazzi si è schiantata contro dei paletti e un tabellone stradale a Fuorigrotta. Lo Schianto è avvenuto intorno alle 2 del mattino, mentre gli amici che viaggiavano a bordo di una Bmw stavano uscendo dal tunnel del sottopasso Claudio. Il ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi sempre più terza dopo la crisi. Nel masChile Suzuki primo in sofferenza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.18: Il canadese Dunfee è quarto ed è all’inseguimento di Vieira nella lotta per il bronzo 2.17: Eleonora Giorgi continua a marciare a LIVEllo delle prime: 4’39” dalla testa al km 42 2.16: nel maschile al km 46 Suzuki mantiene nonostante la camminata un vantagtgio di 1’47” su Niu 2.14: Al km 45 Suzuki aveva 2’06” di vantaggio su Niu che ha ...

Fabrizio Moro tra attacChi di panico e la stoccata ad Ultimo : Sta vivendo una favola più grande di lui : Nella nuova puntata di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin, è apparso tra gli ospiti in studio il cantante di Portami via, Fabrizio Moro. L'artista ha concesso un'intervista esclusiva al format di Canale 5, nella quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul conto del male subdolo contro cui ha dovuto combattere per amore dei figli e non si è risparmiato neanche sul conto di alcuni colleghi.\\"Quando è nato ...

Mercati sempre più a risChio bolla L'onda che allarma le Borse : Dopo anni di rendimenti a zero o negativi la fame di rendimenti rischia non solo di gonfiare una nuova bolla finanziaria, ma di farla esplodere. Come segnala la Banca dei regolamenti internazionale (Bri) l'ammontare di prestiti a leva ha ormai toccato livelli che non si vedevano dal 2008-2009, con pericolose similitudini tra i collaterali legati a tali prestiti e quelli collegati all'epoca ai famigerati mutui "sub prime". ...

Osteoporosi - anemia - colon irritabile - tiroidite autoimmune : i sintomi più insoliti della celiaChia : Secondo una ricerca italiana sarebbero quasi un milione le persone che, nel nostro Paese, soffrono di celiachia: tra queste soltanto 200mila hanno una diagnosi e dunque ne sono consapevoli. Lo studio, per la prima volta, dopo 20 anni dalle stime di riferimento, registra un aumento della prevalenza della celiachia, che passa così dall’1% della popolazione a quasi il 2%: ne discutono i massimi esperti internazionali riuniti oggi a Milano, al ...

Giampiero Massolo : "Il mondo risChia una nuova crisi. Italia - gli ombrelli protettivi non bastano più per contare" : Per contare sullo scacchiere globale “l’Italia deve rendersi conto che i tradizionali ‘ombrelli protettivi’ – l’Unione Europea, la Nato, le Nazioni Unite – non possono più sostituirsi alla capacità di decidere rapidamente e di assumersi responsabilità in proprio nel contesto internazionale”. A rimarcarlo, in questa intervista concessa ad HuffPost, è l’ambasciatore ...

Siria - il regime di Assad distrugge Chiese cristiane più del terrorismo. E con esse la storia del Paese : di Riccardo Cristiano* Il Syrian network for human rights (Snhr) ha pubblicato recentemente un dettagliato rapporto sulle distruzioni arrecate alle chiese Siriane dall’inizio del conflitto. Sovente citato come fonte dall’ufficio dell’Onu per i diritti umani, dalla Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sulla Siria e da diverse Ong internazionali per la difesa dei diritti umani, tra le quali Amnesty international, ...

Sono finalmente tornate le offerte sul Play Store : più di 30 app e gioChi in sconto per il weekend : Sono finalmente tornate le offerte sul Play Store: più di 30 app e giochi in sconto per il weekend. Curiosi di scoprire quali Sono le più interessanti? L'articolo Sono finalmente tornate le offerte sul Play Store: più di 30 app e giochi in sconto per il weekend proviene da TuttoAndroid.