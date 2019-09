Buon compleanno Luca Parmitano! L’astronauta festeggia in palestra

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019)Parmitano hato i suoi 43 anni nello Spazio, nelladella ISS, con tanto di decorazioni. “ARED, la nostraorbitale: il posto migliore da decorare per il mio!” ha scritto l’astronauta ESA su Twitter. Snoopy porge la torta dimentre l’astronauta, in orbita per la missione Beyond, mostra il numero 43 con le mani. Nato il 27 settembre 1976 a Paternò,Parmitano si è diplomato al Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Catania nel 1995. Nel 1999 si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Napoli Federico II, in Italia, con una tesi in Diritto Internazionale. Nel 2000 si è diplomato all’Accademia Aeronautica Italiana di Pozzuoli, Italia. Ha portato a termine l’addestramento base con la U.S. Air Force alla Euro-Nato Joint Jet Pilot Training presso la Sheppard Air ...

