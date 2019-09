Barça | Messi accelera il recupero | ma è scontro fra giocatori e società

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il Barcellona non sta attraverso un bel periodo. Alla lunga scia di infortuni si aggiunge anche il problema muscolare che ha coinvolto Lionel, mettendolo a rischio per la prossima partita di Champions League. Tuttavia l'argentino sta lavorando duramente per essere tra i convocati contro l'Inter di Antonio Conte. Nel frattempo sembrano acuirsi i sintomi di una crisi profonda tra lae i. A sottolineare la particolare situazione è stato il capitano Gerard Piqué. Il catalano ha lanciato un monito contro i dirigenti, mettendoli in guardia dal fare azioni non ben viste dalla squadra.inIl Barcellona non sta attraversando un bel periodo. Dopo il pareggio contro il Getafe, la squadra spagnola si trova all'ottavo posto in Liga. Ma a peggiorare ulteriormente la situazione è la lunga serie di infortuni che ha travolto alcuni dei suoi. Ultimo in ...

