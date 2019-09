Alcolti tv | “Imma Tataranni - Sostituto Procuratore batte i grandi dei talk

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) La pm ha steso idei. In una prima serata domenicale che vedeva schierati nei propri salotti televisivi Giletti, D’urso e Fazio, a spuntarla in termini di auditel è stata invece la fiction Rai.La seconda puntata della serie “Imma” ha registrato 4.389.000 telespettatori, con uno share del 20.1%: è il programma più visto di domenica 29 settembre.Nella sfida a tre, trionfatore è stato Fabio Fazio. Il suo “Che tempo che fa”, in onda su Rai 2, ha registrato 1.907.000 telespettatori, con uno share dell′8.2%. Segue alle sue spalle Barbara D’Urso: il suo “Live”, Canale 5, con ospite Lele Mora, ha registrato un netto di 1.808.000 telespettatori, con l′11.9%. Resta indietro Massimo Giletti: “Non è l’Arena”, su La7 ottiene ...

