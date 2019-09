5 concerti in programma a ottobre alle OGR di Torino

“Camera In Tour” : il programma itinerante di concerti organizzato dalla Camera di Commercio di Salerno : “ Camera in Tour” è il programma itinerante di concerti organizzato dalla Camera di Commercio di Salerno per promuovere e valorizzare l’incantevole e vasto territorio che si estende dalla provincia di Salerno fino alle bellezze paesaggistiche di Minori, Palinuro, Santa Maria di Castellabate. Ovviamente non potrà mancare la suggestiva area archeologica dei Templi di Paestum. In che modo si potranno attrarre gli ospiti degli alberghi, i flussi ...

Morgan reagisce a suon di musica : nuovi inediti - concerti e un programma in radio a settembre : Lo sfratto e la conseguente perdita della sua casa di Monza hanno dominato il web nelle scorse settimane. Morgan ha sempre reagito a suon di musica e lo fa anche in questa occasione attraverso un regalo per i fan, nuovi concerti e un programma in radio a settembre. L'artista ha comunicato di voler far ascoltare la sua nuova musica, brani inediti mai condivisi prima, da far ascoltare in anteprima esclusiva a tutti coloro che lasceranno il ...