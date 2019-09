Ultras violenti della Juve fuori dagli stadi per 10 anni | decisione del questore di Torino

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 29 settembre 2019) Scordatevi lantus. E scordatevela per 10. E' la sintesi estremapioggia di Daspo che, di fatto, ha decapitato la Curvantina e i gruppi simbolo del tifo bianconero. Una pioggia che, per la prima volta in Italia e nell'ambito dell' inchiesta Last banner, applica quanto previsto dal decreto sicurezza bis dell'ex Ministro dell'Interno Salvini, comprese le misure cautelari studiate appositamente per i mafiosi. Tra i 38 Daspo emessi daldiGiuseppe De Matteis nei confronti deglicoinvolti nell'inchiestaprocura di- la brutta storia di minacce e ricatti denunciata dallantus alle autorità a metà 2018 - ci sono quattro pezzi grossi non solo del tifontino, ma anche dello scacchierenazionale ed internazionale....

