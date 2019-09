The Surge 2 | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Fonte : gamerbrain

(Di domenica 29 settembre 2019) Sono trascorsi 2 anni da The, ed oggi vogliamo condividere con voi ladi The2, il nuovo tentativo del team Deck13 di rilanciare il titolo dopo una tiepida accoglienza del predecessore. TheThe2 esce in un periodo di grandi titoli come Code Vein, Gears 5, FIFA 20, PES 2020 e molti altri, un mese in cui deve fronteggiare dei titoli Tripla A di tutto rispetto, ha tutto il necessario per farsi valere nel mercato videoludico? Scopriamolo insieme. La domanda che è facile porsi è, Theaveva veramente bisogno di un sequel? A distanza di soli due anni il team vuole riprovaci, attraverso l’introduzione di alcune meccaniche originali rivolte ad attirare principalmente i giocatori appassionati del genere souls like. The2 è punitivo, non fa sconti a nessuno come il predecessore ma introduce delle novità ...

Filippo0924 : Qui potete trovare la mia recensione di #TheSurge2 per il quale forse nutrivo delle aspettative piuttosto alte. - NerdPool_IT : The Surge 2: recensione dell'ultima fatica di Deck 13 - FPSREPORTER : Disponibile la prima patch su PC per The Surge 2 -