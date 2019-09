Renzi | il mio avversario non è Zingaretti ma Salvini

Berlusconi : "Renzi non è il mio figlio politico" : Silvio Berlusconi non vuole sentir parlare di Matteo Renzi quale suo “erede” politico. In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, il leader di Forza Italia parlando dell’ex premier e segretario del Partito Democratico sottolinea che "il suo percorso di vita è all'antitesi del mio". Dopo la caduta del governo gialloverde, inoltre, Renzi è ritenuto da Berlusconi "il principale artefice della nascita del governo più a sinistra ...

Renzi : "Il mio nuovo partito si chiamerà Italia viva" : Italia Viva. È questo il nome scelto da Matteo Renzi per il suo nuovo partito dopo l'addio al partito Democratico di cui faceva parte dal 2007, ancora prima di diventare sindaco di Firenze. Dopo l'intervista in cui veniva annunciata la scissione del PD, l'ex premier ha raggiunto lo studio di Porta A Porta per la registrazione della puntata in onda il 17 settembre e in quell'occasione ha svelato il nome scelto per il nuovo progetto politico.Al ...

Scissione Pd - Marcucci : “Renzi ha sbagliato - io resto nel partito a prescindere dal mio ruolo”. E smentisce : “Mio immobile sede Renziani? Bugia” : “La Scissione di Renzi? Un errore, altrimenti avrei aderito. resto nel Pd“. A rivendicarlo ai microfoni de IlFattoquotidiano.it il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, uscendo da Palazzo Madama, nel giorno in cui l’ex segretario Pd ed ex premier ha ufficializzato il suo addio al partito. “Sono convinto che il progetto del Pd sia ancora attuale, quindi indipendentemente dal mio ruolo ho preso questa decisione”, ...

Carlo Calenda : “Impossibile andare con Renzi. Il 9 dicembre lancio il mio movimento a Roma” : Carlo Calenda lancerà il suo movimento il prossimo 9 dicembre a Roma. In un'intervista al 'Messaggero' spiega perché non formerà un partito con Renzi, fresco di rottura con il Pd: "Quello che mi sembra è che la sua sia una scissione parlamentare, che non ha nulla di diverso rispetto ai comportamenti che originariamente voleva rottamare".Continua a leggere

Terremoto Pd - Matteo Renzi annuncia l'addio : "Fondo il mio partito" : Ha chiamato Conte per informarlo della decisione presa: "Voglio passare i prossimi mesi a combattere contro Salvini". Il...

Renzi telefona a Conte : «Lascio il Pd - ma resta il mio sostegno al governo» : L’ex segretario ha chiamato il premier: «Lascio i dem ma resta il mio sostegno al governo». Franceschini: «Negli Anni 20 le divisioni dei partiti li resero deboli fino a far trionfare Mussolini. La storia dovrebbe insegnarci a non ripetere gli errori»

Carlo De Benedetti : "Ero per le elezioni anticipate. Il premio al trasformismo a Conte e alla falsità a Renzi" : “Io non voterei la fiducia a questo governo. Ad agosto è successo di tutto, l’unico che si è comportato in maniera impeccabile, cioè secondo quanto previsto dalla Costituzione, è stato il Presidente Mattarella. Il premio del trasformismo va a Conte, quello della falsità a Renzi. Salvini ha confuso il Viminale con il Quirinale, pensava che tutto dipendesse da lui ma per fortuna non è ...

