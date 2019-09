Magny-Cours | Razgatlioglu vince Gara 1 e la numero 800 della WSBK

Superbike - terminate le prime due sessioni di libere a Magny-Cours : le sensazioni dei piloti Ducati : Alvaro Bautista e Chaz Davies hanno commentato i risultati ottenuti al termine della prima giornata di libere del Gp di Francia di Superbike Le condizioni meteo avverse hanno disturbato le prime due sessioni di prove libere sul Circuito di Magny-Cours, rendendo l’asfalto molto scivoloso e riducendo notevolmente l’attività dei piloti in pista. A causa della pioggia entrambi i piloti del team Aruba.it Racing – Ducati, Álvaro Bautista e Chaz ...

Superbike - Risultato FP2 GP Francia 2019 : la pioggia domina a Magny-Cours - ma Jonathan Rea fa comunque il vuoto : Tempo da lupi a Magny-Cours, ma lo spartito non cambia. Nonostante la pioggia, vento forte, tracciato allagato e temperature tipicamente autunnali, è sempre Jonathan Rea (Kawasaki) a fare il bello ed il cattivo tempo (modo di dire calzante per quanto visto oggi) nel Mondiale Superbike.2019. La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia ha visto il campione del mondo fare il vuoto con il tempo finale di 1.51.852 in un turno nel ...

WSBK Magny-Cours : gli orari del weekend in TV : Il WSBK arriva sul tracciato di Magny-Cours: da venerdì 27 a domenica 29 settembre, live su Sky Sport MotoGP il round di Francia, undicesimo round della stagione 2019. Jonathan Rea si appresta a compiere gli ultimi passi verso il quinto titolo consecutivo, con 91 punti di vantaggio in classifica su Alvaro Bautista, annunciato ufficialmente in […] L'articolo WSBK Magny-Cours: gli orari del weekend in TV sembra essere il primo su ...

Superbike - GP Francia 2019 : Jonathan Rea prova a chiudere i conti iridati già a Magny-Cours - Bautista spalle al muro : Primo match point iridato dell’anno per Jonathan Rea, che proverà a certificare con due round d’anticipo il suo quinto titolo mondiale consecutivo in Superbike. Il nord irlandese della Kawasaki si presenta al fine settimana del Gran Premio di Francia 2019 con un vantaggio rassicurante di 91 punti in classifica generale su Alvaro Bautista, mentre tutti gli altri inseguitori sono troppo lontani e già tagliati fuori dai giochi ...

Superbike - tutto pronto per il Gran Premio di Magny Cours : le sensazioni dei piloti Ducati : Terz’ultimo week-end di gara della stagione di Superbike, il circus si sposta a Magny Cours dopo l’ultimo appuntamento svolto a Portimao Dopo il round portoghese di Portimão, il Mondiale SBK si è trasferito quasi 2.000 km più a nord in territorio francese per il terz’ultimo appuntamento del campionato. Il French Round sarà inoltre l’ultimo nel vecchio Continente prima delle due trasferte extra-europee in Argentina e in Qatar ...

WSBK : l’impegno degli impianti frenanti a Magny-Cours 2019 : Terz’ultimo round della stagione per il WSBK, dal 27 al 29 settembre 2019 al Circuit de Nevers Magny-Cours. Situato nella regione della Bourgogne Franche-Comté, può accogliere sulle sue 14 tribune la bellezza di 139.112 spettatori. ?Il circuito ha ospitato la Formula 1 dal 1991 al 2008 e la classe 500 nel 1992. La Superbike vi […] L'articolo WSBK: l’impegno degli impianti frenanti a Magny-Cours 2019 sembra essere il primo su ...