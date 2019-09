Juve | Sarri | “Difficoltà all’inizio | ma poi molto bene Stasera guarderò il Leverkusen”

LIVE Juventus-SPAL - Serie A in DIRETTA : Sarri insegue il primo posto in classifica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 La SPAL invece conferma il solito 3-5-2, inserendo Sala, Reca e Moncini dal primo minuto per gli indisponibili D’Alessandro, Fares e Di Francesco, che ha segnato contro il Lecce, per poi incappare in uno infortunio, come Kurtic. 14.09 Maurizio Sarri fa fronte ai problemi sulle fasce con Cuadrado e Matuidi, adattato al posto di Alex Sandro partito alla volta del Sudamerica per un ...

Damascelli : il discorso da impiegato di Sarri (che si sta integrando nella fabbrica Juventina) : Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive di Sarri e della Juventus. “Sono bravissimi, questi allenatori. Dico quelli delle grandi squadre. Quando devono affrontare un impegno importante, celebrano l’avversario come effettivamente forte e pericoloso. Quando sono alla vigilia di una partita meno gravosa, ripetono lo stesso ritornello”. Esordisce così, facendo notare come Spal ha parlato della Spal, sua avversaria in questa quinta ...

Probabili formazioni Juventus-Spal : dubbio a sinistra per Sarri - gioca Cristiano Ronaldo : Probabili formazioni Juventus-Spal – Dopo il turno infrasettimanale si torna in campo per la sesta giornata di Serie A. Ad aprire il programma sarà Juventus-Spal. La squadra di Sarri farà le prove generali per l’impegno di martedì in Champions League contro il Bayer Leverkusen. I bianconeri sono reduci dalla vittoria in rimonta sul Brescia e vorranno proseguire il momento buono. Assenze certe per Sarri quelle di Alex Sandro, ...

Mandzukic Juventus - il croato fuori rosa? Le dichiarazioni di Sarri : Mandzukic Juventus – Dopo che il suo trasferimento in Qatar è ormai saltato, per Mario Mandzukic si è parlato di un possibile ritorno tra i convocati in vista di Juventus-SPAL. In realtà, come annunciato da Sarri in conferenza stampa alla vigilia della gara contro gli estensi, per il croato il momento del ritorno non è ancora arrivato. Mandzukic Juventus, parla Sarri Il tecnico bianconero ha, infatti, spiegato che l’ex Atletico ...

Juventus-Spal si avvicina - le parole di Maurizio Sarri : "Partita difficile" : "La partita con la Spal difficile perché pensiero già alla Champions? No, è difficile materialmente. La squadra deve smettere di pensare alla partite dopo, le partite si aggrediscono altrimenti si subiscono". Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, alla vigilia dell’anticipo casalingo contro

Juventus SPAL - Sarri annuncia novità : “Ecco chi gioca a sinistra e chi trequartista” : Juventus SPAL Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus SPAL, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in occasione della delicata sfida di domani. Bianconeri chiamati a confermare ciò che di buono hanno mostrato in questo inizio di campionato nonostante alcune difficoltà. Il tecnico ha confermato indirettamente il 4-3-1-2 con la figura del trequartista, svelando parzialmente in ...

Juventus-SPAL - Sarri in conferenza stampa : “Ecco le scelte di domani. Su Rabiot e Dybala…” : conferenza stampa Sarri- Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato tra Juventus e SPAL. Il tecnico ha annunciato qualche novità di formazione, soprattutto per quel che riguarda la difesa. Out anche Alex Sandro, volato in Brasile per un lutto familiare. Sarri si affiderà ancora al 4-3-1-2. Ramsey sarà confermato […] L'articolo Juventus-SPAL, Sarri in conferenza stampa: “Ecco le scelte di ...

Juve - importanti indicazioni di Sarri in conferenza : ecco cosa ha deciso per combattere l’emergenza terzini : “Difesa a tre? No“. Come preventivabile, nessuna rivoluzione nel modulo da parte di Maurizio Sarri dopo l’emergenza terzini. Queste le sue parole in conferenza alla vigilia del match della Juve contro la Spal: “La difesa a tre per me è difficile da proporre, se non per gestire qualche piccolo spezzone di partita. Il rischio di finire a 5 è elevato. Abbiamo provato ieri una soluzione e oggi ne proveremo ...

Juventus - grossi guai per Sarri : muore il papà - Alex Sandro va in Brasile. Emergenza-terzini : Grave lutto in casa Juve: è morto il padre di Alex Sandro, Reinaldo Ramos da Silva, cui il terzino bianconero era legatissimo. Il giocatore ieri ha preso un volo per il Brasile per raggiungere la famiglia, e dunque domani non sarà disponibile per la sfida con la Spal. «Mio padre mi ha insegnato il v

Probabili formazioni Juventus-Spal : Sarri senza terzini - Demiral opzione a sinistra : La serie A prosegue con i suoi appuntamenti. Sabato 28 settembre si gioca Juventus-Spal, match valido per la sesta giornata di campionato. Le due formazioni andranno a caccia di una vittoria, seppur per diversi motivi. Da un lato c'è una Juventus che si trova costretta a inseguire l'Inter capolista, dall'altro una Spal che sta faticando parecchio in questo torneo e deve assolutamente conquistare punti in ottica salvezza. Nell'ultimo turno la ...

Juventus - buone notizie per Sarri in vista della Spal : Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi in gruppo : La formazione bianconera ha lavorato questo pomeriggio a Vinovo, il portoghese è tornato in gruppo mentre Alex Sandro ha marcato visita per problemi familiari Prosegue la marcia di avvicinamento della Juventus al match di sabato contro la Spal, i bianconeri sono tornati a lavorare nel pomeriggio di oggi a Vinovo ritrovando in gruppo Cristiano Ronaldo, assente a Brescia per un leggero affaticamento. Claudio Grassi/LaPresse Il portoghese ha ...

CorSport : Sarri schiera il rombo senza Ronaldo e la Juve cambia. Un caso? : La Juve più bella di questo inizio di stagione? Per Alberto Polverosi non ci sono dubbi: quella di Brescia. Lo scrive oggi sul Corriere dello Sport. Una Juve ancora imperfetta, che continua a subire troppo, ma “una Juve che per palleggio, possesso palla, qualità degli scambi ha fatto tornare in mente a qualcuno il Napoli di Sarri”. In realtà, scrive Polverosi, più che al Napoli di Sarri assomigliava all’Empoli di ...

Juventus - emergenza terzini contro la Spal : solo Cuadrado a disposizione - la mossa di Sarri per la fascia sinistra : La 5^ giornata non è ancora andata in archivio ma già si pensa alla prossima giornata con la Juventus impegnata davanti al pubblico amico contro la Spal con il pensiero rivolto anche alla sfida di Champions League contro il Leverkusen. Il tecnico Maurizio Sarri dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza terzini. Probabilmente a disposizione ci sarà solamente Cuadrado, infatti Danilo e De Sciglio sono infatti infortunati e ...