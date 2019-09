Un uomo scambia una donna per un cervo e le spara uccidendola

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Aveva 43 anni Rosemary Billquist, unache si trovava al posto sbagliato al momento sbagliato. Laè statata da un, Thomas Jadlowski, per un. L’ha fatto fuoco con una pistola e la uccisa. L’episodio tragico si è consumato in un bosco della Pennsylvania negli Stati Uniti d’America. Era il primo pomeriggio e lastava portando a spasso i suoi cani in un piccolo bosco molto frequentato della città di Sherman in Pennsylvania quando è stata raggiunta da un colpo partito da un’arma da fuoco. Are Thomas Jadlowski, unche per hobby era un cacciatore. L’è stato fermato dalle forze dell’ordine ed era shoccato per quanto accaduto. Il cacciatore ha detto di averto laper un. Thomas ha detto di aver sentito subito un urlo di dolore ed è corso in aiuto. Ha ...

paola_cuzco : RT @irrisolvibile: Dybala è forte, amato dal pubblico, scambia nello stretto, va via al marcatore e spesso salta l'uomo, non riesco a crede… - lapergolaarte : Daniele Ambrosini nella silloge ci fa soffermare sul 'Ape fiduciosa' che attratta nella stanza da falsi colori che… - Giusepp22904874 : @_Edoar8 @marcocaggia Perfetto. Già pregusto lo stesso modulo con Ramsey che lancia il Re verso la porta oppure sca… -