Tommaso Paradiso | ' Thegiornalisti? Rottura inevitabile' ' Non eravamo più una band'

Tommaso Paradiso : "La rottura? Inevitabile. Un anno fa il batterista mi disse 'Questa non è più una band'" : “È stato un anno difficile, la rottura è stata fisiologica, inevitabile, non potevamo più andare avanti”. Ospite del programma radiofonico Deejay Chiama Italia, Tommaso Paradiso racconta la fine dei Thegiornalisti. L’ex frontman spiega a Linus e Nicola Savino come da tempo ci fossero problemi interni alla band, che risultava “sbilanciata”: “Più di un anno fa lo ...

Non avere paura è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso dopo l’addio ai Thegiornalisti : Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso è Non avere paura. Il brano segna il debutto come solista del cantautore romano e sarà anche la colonna sonora di Baby 2 su Netflix, nuova serie in partenza nelle prossime settimane e ambientata tra le paranoie delle adolescenti di Roma Nord. La produzione di Non avere paura è quella di Dario Faini, che aveva già lavorato con i Thegiornalisti in Love, con l'atmosfera che è quella tipica del gruppo anche ...

Tommaso Paradiso e la nuova vita da solista per “Non avere paura” : Da oggi è disponibile in pre-save su Spotify e pre-order su iTunes “Non avere paura” (Island Records), il nuovo singolo di Tommaso Paradiso in uscita su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 25 settembre e in radio da venerdì 27 settembre Il brano è la colonna sonora del trailer della seconda stagione di Baby, diffuso venerdì 20 settembre da Netflix. La serie originale italiana, prodotta da Fabula Pictures, sarà disponibile in tutti i Paesi ...

Francesco Monte imita Tommaso Paradiso e fa pace con Mario Ermito : Video di Francesco Monte che imita Tommaso Paradiso a Tale e Quale Show 2019 È tutta in salita la strada di Francesco Monte a Tale e Quale Show 2019. Dopo la prima imitazione di Mahmood, che ha ricevuto qualche critica di troppo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha convinto giurati e pubblico nelle vesti […] L'articolo Francesco Monte imita Tommaso Paradiso e fa pace con Mario Ermito proviene da Gossip e Tv.

Francesco Monte imita Tommaso Paradiso : il verdetto della giuria : Tommaso Paradiso: Francesco Monte lo imita a Tale e Quale Show Francesco Monte, questa sera, ha avuto l’arduo compito di dover imitare Tommaso Paradiso, leader dei TheGiornalisti. L’ex tronista di Uomini e Donne ha portato sul palco di Tale e Quale Show, in diretta su Rai 1 con Carlo Conti, il famoso brano Maradona y Pelé. Dopo gli applausi del pubblico, ovviamente, non poteva non mancare il giudizio della giuria. Loretta Goggi ha ...

I fondatori dei Thegiornalisti : "Noi all'oscuro delle decisioni di Tommaso Paradiso" - : Novella Toloni Anche per Marco Musella e Marco Primavera, gli altri componenti dei Thegiornalisti, l'annuncio di addio di Tommaso Paradiso alla band è stato un fulmine a ciel sereno, alimentando la polemica in corso con il frontman Non si placa la polemica tra i componenti della band Thegiornalisti dopo l'annuncio di Tommaso Paradiso di aver lasciato la band. In una serie infinita di botta e risposta a mezzo social, il gruppo ...

