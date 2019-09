Moratti ci crede e lancia la sfida | “E’ l’Inter l’anti-Juventus”

Fonte : juvedipendenza

(Di venerdì 27 settembre 2019) E’ già INTER vs JUVENTUS – Importanti dichiarazioni dell’ex patron nerazzurro Massimoche, raggiunto dai giornalisti di fcinternews al margine di un evento a Milano, ha commentato così l’avvio di campionato del club milanese. Inter,alla Juventus Novità rispetto alle passate stagioni: “Soprattutto Conte. Sta facendo molto bene, ha una grandissima vivacità: mette tutti in condizione di voler arrivare al risultato e trasmette questa voglia ai giocatori, che stanno rispondendo molto bene. Il paragone con Mourinho? I paragoni sono difficili tra le persone, ancora di più tra gli allenatori. Ma Conte mi piace, sì, è un ottimo allenatore”. Sulla partenza dell’Inter in campionato: “È partita bene, ha fatto molto di più di quello che ci si aspettava. In campionato non buttar via punti all’inizio può essere ...

