Milly Carlucci diffida Maria De Filippi | Amici Celebrities copia Ballando Con Le Stelle?

(Di venerdì 27 settembre 2019) Volano stracci tra le due regine del sabato sera televisivo. Secondo quanto rivelato dal sito Dagospia,, per voce dei suoi legali, avrebbeto Mediaset dopo la messa in onda di. La conduttrice avrebbe individuato delle somiglianze fra il suocon le, adattamento italiano del britannico Strictly Come Dancing, in onda dal 2005, con il nuovo talent vip di Canale 5.Come già sottolineato dal sito diretto da Roberto D'Agostino, tuttavia,altro non sarebbe che uno spin-off per celebrità dello spettacolo del format nato dalla mente diDenel 2001.DeCon Le? pubblicato su TVBlog.it 27 settembre 2019 13:57.

trash_italiano : Milly Carlucci invia una diffida a Mediaset, 'Amici Celebrities' avrebbe copiato 'Ballando Con Le Stelle' - davidemaggio : Milly Carlucci diffida Mediaset per Amici Celebrities Roba da ridere ?? - phyl_gx : RT @BertoBarto26: Milly Carlucci appena vede gente ballare in tv che non sia nel suo programma -