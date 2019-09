Luigi Di Maio e l' esodo dal M5s | altri tre addii per Lega e Renzi | ecco i nomi

Vittorio Sgarbi attacca Luigi Di Maio : "Tentata estorsione sul vincolo di mandato - è fuorilegge" : "L'articolo 67 della Costituzione sancisce che ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato'. La multa di 100mila euro evocata da Di Maio, oltre a una grave violazione di un principio costituzionale, è una estorsione". Vittorio Sgarbi, in un post pubblicato sul suo pr

No - la crisi del Movimento 5 Stelle non è “colpa di Luigi Di Maio” : La “crisi” dei Cinque Stelle va molto oltre il ruolo e la figura di Luigi Di Maio. È strutturale, organica, complessa e affonda le radici nelle tante complessità di un partito ormai privo di qualunque bussola ideologica o politica. E che dunque rischia di perdersi in quella vasca piena di squali che è la politica italiana al tempo dei "governi a progetto".Continua a leggere

GianLuigi Paragone sfida Luigi Di Maio : "Non me ne vado - dal M5s mi devono cacciare" : GianLuigi Paragone smentisce le voci che circolano su un suo possibile ritorno alla Lega e assicura: "Fino a che non mi sbattono fuori, io resto dentro". Messaggio ambivalente, a voler essere maliziosi: ritorno nel Carroccio solo dopo l'eventuale cacciata? Chissà. Il grillino dissidente mostra di no

Silvia Vono - l'sms con cui ha comunicato a Luigi Di Maio il passaggio con Renzi : "Tutto vero - non ti stupire" : La prima è stata la senatrice Silvia Vono, ma radio Transatlantico dice che potrebbe non essere l'unica. La prima a mollare il M5s e Luigi Di Maio per andare con Matteo Renzi, ossia con l'arci-nemico, con il simbolo di tutte le battaglie grilline, con quello che per i pentastellati è causa ed origin

Gianmarco Centinaio spaventa Luigi Di Maio : "Contattato da due M5s - nella Lega entro Natale" : Le poltrone sono sempre più girevoli e non tutti i 5 Stelle sono contenti dell'alleanza di Governo col Pd. A confermarlo, dopo le molte voci degli ultimi giorni, è stato l'ex ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con deLega al turismo Gian Marco Centinaio. Il senatore leghista, os

Luigi Di Maio agita le manette : "Evasori fiscali tutti in carcere - presto conoscerete la legge" : Il governo delle manette, quello di M5s e Pd, i due partiti più forcaioli d'Italia. Ovviamente, nel duello manettaro, stravincono i grillini, simbolo del giustizialismo più spinto, tanto che il loro vero ispiratore è un tipino come Marco Travaglio. E Luigi Di Maio, intercettato a New York a margine

Luigi Di Maio : "Chiederò 100mila euro di risarcimento a chi lascia M5s" : Luigi di Maio annuncia che chiederà 100mila euro a chi lascia il Movimento 5 stelle.Il capo politico dei 5 stelle afferma anche che parlerà col Pd per introdurre il vincolo di mandato.

Luigi Di Maio scaricato anche da Beppe Grillo : il retroscena pentastellato sul loro rapporto : A Beppe Grillo l'alleanza con la Lega non è mai andata giù. Motivo questo per cui il fondatore del Movimento 5 Stelle ha ogni giorno una pena da far scontare a Luigi Di Maio. La consultazione online sul caso Diciotti è qualcosa "a metà tra il comma 22 e la sindrome di Procuste", una frase irridente

Pd - sì al taglio dei parlamentari. Luigi Di Maio : "Alla faccia di Matteo Salvini" : Addio a una pattuglia di parlamentari pur di tenere in piedi il governo. Alla fine dovrebbe spuntarla Luigi Di Maio, che pochi giorni fa aveva detto chiaro e tondo: senza il sì alla riforma l'esperienza di governo è subito conclusa. E il Pd obbedisce: il taglio dei parlamentari è stato fissato per i

Matteo Salvini spaventa Luigi Di Maio : "Nuovi arrivi nella Lega dal M5s" : "Mettetevi nei panni di chi ha fatto una battaglia nei Cinque Stelle per anni contro quelli del Pd perché erano corrotti e ci si ritrova alleato – ha detto Matteo Salvini in diretta ai microfoni di Radio Radicale -. Questo crea molto disagio, disagio che sarà palesato con alcune sorprese con dei pas

Luigi Di Maio minimizza la rivolta M5s : "Quelle 70 firme non sono contro di me" : Ora, direttamente da New York dove si trova per la trasferta all'assemblea generale dell'Onu in veste di ministro degli Esteri, Luigi Di Maio fa il finto tonto. La vicenda è quella sorta nel tardo pomeriggio di martedì 2 settembre, con la riunione al Senato dell'assemblea M5s per avviare la scelta d

Luigi Di Maio - la riunione al Senato si trasforma un processo : "Intervenga Beppe Grillo" : L'assemblea al Senato dei parlamentari grillini doveva sciogliere i nodi dell'elezione del nuovo capogruppo (il nome designato quello di Danilo Toninelli) e dei componenti del direttivo, ma è diventata un atto di accusa contro Luigi Di Maio. "Abbiamo chiesto tutti una radicale modifica dello statuto

Danilo Toninelli capogruppo - la mossa di Luigi Di Maio per fermare la scissione nei Cinque stelle : Nei Cinque stelle ci sono ancora molti malumori che si trascinano da quando il M5S ha stretto un'alleanza con il Pd. Ci sono i grillini contrari, quelli delusi per essere rimasti fuori dalla squadra di governo, quelli furibondi per le decisioni sempre prese dall'alto. E quelli che temono una sconfit

Luigi Di Maio da New York : 'L'obbiettivo è abbassare le tasse - non aumentarle' : Appena atterrati a New York per il summit sui cambiamenti climatici alle Nazioni Unite, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte sono stati intercettati dalla stampa italiana. Ai due rappresentati del Governo sono stati posti quesiti riguardanti la linea politica sulle tassazioni. Il ministro degli esteri ha riconfermato la sua idea sulle tasse, in precedenza affermata sui social. "L'obbiettivo è abbassare le tasse, non aumentarle", ha affermato il leader ...