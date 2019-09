Japanese Arlines introduce una mappa che aiuta i passeggeri ad evitare di sedersi accanto

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) Non a tutti piace la vicinanza dei bambini, soprattutto quando urlano o si lamentano. La compagnia Japan Airlines ha trovato la soluzione per coloro che non voglionovicino ai piccoli durante il loro viaggio in aereo: un nuovo dispositivo nel suo sistema di prenotazione dei posti, che mostra dove sono seduti i bambini.“Iche prenoteranno i loro posti sul sito Web di Japan Airlines vedranno un’icona che segnalerà i posti già riservati a bambini che hanno tra gli otto giorni e i due anni” si legge sul sito web della compagnia. Ipotranno così scegliere i loro posti in modo molto più facile. Il sistema tuttavia non sembra essere infallibile. La compagnia aerea infatti ha fatto sapere che “l’icona non compare se iprenotano il volo attraverso una terza parte, se fanno parte di un ...

