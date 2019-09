Inter | Conte e l' arma Sanchez | i nerazzurri potrebbero trattare l' acquisto con lo United

Probabili formazioni Sampdoria-Inter : Quagliarella recupera - turnover per Conte : Probabili formazioni Sampdoria-Inter – La Sampdoria riceve l’Inter nel secondo anticipo della sesta giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, i blucerchiati vorranno rialzare subito la testa. Assenze pesanti per Di Francesco, tra le quali quella di Murillo, che sarà sostituito da Chabot. Recupero importantissimo quello di Quagliarella. L’Inter di Conte ha vinto sempre fin qui, cinque su cinque. Conte ...

Per Conte l'Inter non è tra le favorite - Juve e Napoli al top : Dopo cinque giornate, il campionato italiano continua con una certezza: l'Inter di Conte è la squadra da battere. Punteggio pieno, +2 sulla Juventus e +6 sul Napoli, livello di gioco in crescita e una difesa impenetrabile. Ma nonostante sia ormai palese la mano del mister sul gioco della squadra, il tecnico leccese non si scompone, anzi, abbassa i toni ed elogia le avversarie dirette, sottolineando anche la crescita generale del campionato ...

Conte : «L’Inter non è favorita - Juve e Napoli davanti a noi in maniera importante» : Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Inter, Antonio Conte ha ovviamente parlato anche del campionato. E ha detto che i nerazzurri non sono affatto favoriti, anzi in griglia sono dietro – e non di poco – a Juventus e Napoli. Non siamo tra i favoriti, Juventus e Napoli sono davanti a noi in maniera importante. Il livello qualitativo del campionato si è alzato. La Lazio è e può lottare per stare tra le prime ...

Inter - Godin : “Conte come Simeone - ma ora conduco di più la palla” : “L’Inter ha una grande storia, un club molto organizzato. Ti fa venire voglia di venire ad allenarti per quanto siamo a tuo agio. Questa Inter come l’Atletico del 2014? Siamo all’inizio. L’ho detto perché qui c’è uno spogliatoio sano e affamato che quello di allora. Entrambi sono costruiti sulla base di due tecnici con molta personalità: Simeone e Conte. E questa Inter è stata costruita intorno a ...

Inter - Diego Godin vola basso : “troppo presto per parlare di scudetto. Conte? E’ la figura centrale del puzzle” : Il difensore uruguaiano ha parlato degli obiettivi dell’Inter in questa stagione, soffermandosi anche sul paragone tra Conte e Simeone La stagione è iniziata al meglio per l’Inter, cinque vittorie su cinque in Serie A e solo un mezzo passo falso in Champions League contro lo Slavia Praga. Marco Alpozzi/LaPresse Merito del lavoro di Conte e della crescita della qualità della rosa nerazzurra, che adesso può contare in difesa ...

Sampdoria-Inter - le probabili formazioni : Conte si riaffida a Sensi : Uno degli anticipi in programma per la sesta giornata di Serie A è quello che si giocherà allo stadio Ferraris di Genova e vedrà di fronte la Sampdoria e l'Inter. Due squadre che hanno obiettivi diversi e che hanno cominciato la stagione in maniera ben differente. I blucerchiati sono in piena lotta per la salvezza, essendo penultimi con tre punti dopo le prime cinque giornate, mentre i nerazzurri sono in testa alla classifica a punteggio pieno ...

Inter - la firma di Antonio Conte : la miglior difesa d'Europa - lo dicono i numeri : Un portiere di sicuro affidamento, tre centrali difensivi top e due terzini a tutta fascia: ecco quanto è bastato all'Inter per avere, fino ad ora, la migliore difesa d'Europa. Un solo gol subito (quello di Joao Pedro contro il Cagliari) e cinque vittorie su cinque gare di campionato finora disputat

L'Inter di Conte inarrestabile - piegata anche la Lazio : 1-0. Crollo Napoli col Cagliari - bene la Fiorentina : Non si ferma più, L'Inter di Antonio Conte: cinque partite, cinque vittorie. piegata anche una buona Lazio a San Siro: a decidere un gol di D'Ambrosio al 23esimo del primo tempo. Per Antonio Conte, sempre più in corsa per lo scudetto, primato solitario in vetta alla classifica di Serie A. Clamoroso