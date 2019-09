Il Trapani fa chiarezza | comunicato nei confronti dell’ex proprietà

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019), 27 settembre 2019 – In merito alla notizia di stampa relativa ad un contenzioso in atto con la precedente compagine societaria facente capo a FM Service ed all’amministratore delegato Maurizio De Simone, Alivision Transport Scarl, proprietaria al 100 per cento della SocietàCalcio, ed il consiglio d’amministrazione delCalcio comunicano quanto segue: “L’ufficio legale delCalcio conferma che sono state avviate dallae dallo stessoCalcio le necessarie azioni di carattere civile – con lo studio legale Tonucci & Partners di Roma – e penale – con l’assistenza dell’avvocato Antonino Reina di Palermo – neidella FM Service e degli amministratori della stessa, alle quali ha aderito ilCalcio assistito dallo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners di Milano. Infatti, in ...