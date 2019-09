Giustizia | riforma entro fine anno Tempi dei processi dimezzati

Giustizia - c’è l’accordo M5s-Pd sulla riforma entro il 2019 : “Dimezzeremo tempi processi” : Vertice a Palazzo Chigi tra il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando: la riforma della Giustizia si farà e arriverà entro il 31 dicembre, assicurano. L'obiettivo è quello di dimezzare i tempi dei processi, come afferma Bonafede.Continua a leggere

Le proteste per il clima e l'accordo sulla riforma della Giustizia : Be' mica uno scoglio da poco. Se poi alcune storture (e torture) della versione precedente verranno corrette tanto meglio. Altra svolta mica da niente e, si direbbe, con in campo il dream team europeo. Manifestazioni contro il caldo. Tutti d'accordo e tutti meravigliosamente con la giustific

È stato trovato l'accordo sulla riforma della Giustizia : C'è l'accordo tra le forze di governo per approvare entro la fine dell'anno la riforma della giustizia, uno dei nodi sui quali si consumò, la scorsa estate, la rottura tra M5s e Lega, e che rappresenta uno dei temi più delicati dell'agenda politica dei prossimi mesi. Sul tavolo del vertice a Palazzo Chigi, cui ha partecipato il premier Giuseppe Conte, i punti centrali della bozza che il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, aveva ...

Giustizia - Bonafede : «Riforma entro fine anno - dimezzeremo i tempi dei processi» : «Abbiamo convenuto l'esigenza di procedere a una radicale riforma del Consiglio superiore della magistratura». Lo dice Andrea Orlando, lasciando Palazzo Chigi dopo il vertice con il...

Nessuna modifica alla riforma della prescrizione. Bonafede : "Sulla Giustizia presto nuova legge delega" : Nessuna modifica alla legge sulla prescrizione e nessun accenno alle intercettazioni. Ma, in compenso, tra Pd e 5 stelle c’è l’intesa per stabilire la durata massima dei processi penali e civili - che secondo Bonafede dovrebbero concludersi, in media, in quattro anni - e per la riforma il Csm. Su quest’ultimo punto, però, non c’è ancora accordo su uno degli aspetti più spinosi, il metodo di ...

Giustizia - Bonafede : riforma entro 31/12 : 14.50 Soddisfatto il Guardasigilli al termine del vertice col premier Conte e il vicesegretario Pd,Orlando,sulla Giustizia "Stiamo rivoluzionando la Giustizia",ha detto Bonafede,spiegando che l'obiettivo della riforma è dimezzare i tempi dei processi- 4 anni al massimo per il penale e 4 anni tempo medio per il civile-,non c'è invece quello di modificare la prescrizione. La riforma sarà varata con legge delega"entro il 31/12" "Abbiamo convenuto ...

Giustizia - vertice Conte-Bonafede-Orlando. Pd : “Accordo su riforma Csm e riduzione dei tempi dei processi” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Guardasigilli Alfonso Bonafede e il vicesegretario Pd Andrea Orlando si sono incontrati per oltre due ora a Palazzo Chigi per parlare della riforma della Giustizia. Un vertice atteso, al termine del quale, dal fronte democratico, sono arrivati segnali positivi. “Abbiamo convenuto sulla necessità di una radicale riforma del Csm”, ha detto Orlando. “Abbiamo condiviso l’impianto e gli ...

Riforma gratuito patrocinio a Montecitorio : testo in commissione Giustizia : Riforma gratuito patrocinio a Montecitorio: testo in commissione giustizia In questi giorni il disegno di legge, inerente modifiche al testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (vale a dire il d.P.R. n. 115 del 2002), è giunto alla commissione giustizia della Camera. La finalità di detto d.d.l. è quella di conformare la normativa delle spese di giustizia a nuovi criteri, superando alcune ...

Alfonso Bonafede e l'incontro con Andrea Orlando : riforma della Giustizia - un guaio per il governo : Il governo giallorosso deve fare i conti con la riforma della giustizia. Il voto alla Camera sugli arresti domiciliari di Diego Sozzani (salvato da alcuni franchi tiratori, presumibilmente renziani) è un campanello d'allarme per un'alleanza già di per sé debole. La scorsa settimana il ministro Alfon

Pd e 5 Stelle - tensioni sulla Giustizia dopo il caso Sozzani. Ma Bonafede prova a salvare la riforma : Il ministro Bonafede si concentra sulla riforma di sua competenza, ma la bocciatura della richiesta di autorizzazione all’arresto del deputato di Forza Italia Diego Sozzani rischia di ostacolarne il percorso

"La riforma della Giustizia deve cambiare". Colloquio con il segretario dell'Anm Giuliano Caputo : “Ora che il Governo è cambiato noi ci auguriamo che qualcosa cambi anche nella riforma della giustizia. Ma il ministro ancora non ci ha chiamato”. Giuliano Caputo, segretario dell’Anm, ha appena finito il suo intervento all’Assemblea generale del sindacato delle toghe quando parla ad HuffPost. Lo fa nello stesso giorno in cui Luigi Di Maio dichiara che la giustizia, insieme alla manovra e al taglio dei ...