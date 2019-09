Caserta | fermato giovane pusher davanti a una scuola Aveva droga nelle mutande

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2019) Ignazio Riccio Il ragazzo, 16enne, è il figlio di un noto componente del clan della camorra locale Belforte, deceduto già da diverso tempo È stato sorpreso in flagranza di reato e arrestato dalla polizia perché spacciava hashish fuori. Le forze dell’ordine hannoa Marcianise, nelno, un ragazzo di soli 16 anni, figlio di un noto componente del clan della camorra locale Belforte, deceduto già da diverso tempo. Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno scoperto che iltra i vestiti diversi bastoncini di. Ilè stato colpito dalla misura cautelare della permanenza in casa e, quindi, è stato consegnato alla famiglia. La polizia, di ronda in borghese fuori le scuole cittadine, si è accorta che due ragazzi seduti su una panchina si stavano passando le sostanze stupefacenti. A quel punto sono intervenuti, scoprendo che il più ...

